Le conseil de surveillance de Meta réclame une gestion plus inclusive de la nudité adulte

Le conseil de surveillance de Meta a renversé la décision du géant des réseaux sociaux de retirer deux publications Instagram montrant des personnes transgenres et non binaires le torse nu, demandant qu’une politique plus inclusive soit adoptée.

L’organisme, un tribunal d’honneur financé par Meta, mais qui fonctionne de manière indépendante, a affirmé dans sa décision publiée mardi que les règles actuelles sont basées sur une vision binaire du genre, ce qui rend leur application floue pour les personnes non binaires, transgenre ou intersexuées.

Les cas étudiés étaient deux publications de 2021 et 2022 faites par deux personnes transgenres et non binaires en couple. On y voyait des images du couple torses nus, avec les mamelons recouverts. Sous les images, on pouvait lire des messages au sujet des soins de santé pour les transgenres.

Les règles de Meta interdisent la publication d’images où sont visibles des mamelons de femmes, sauf dans quelques circonstances comme dans un contexte d’allaitement, par exemple.

Les restrictions et les exceptions aux règles sur les mamelons féminins sont nombreuses et confuses, particulièrement quant à leur application pour les personnes transgenres et non binaires , selon le conseil de surveillance.

Cela crée une grande confusion pour les gens qui utilisent le réseau social et ceux qui y font de la modération. Comme Meta l’a reconnu, ça mène à ce que des contenus soient retirés même s’ils auraient dû être autorisés.

Le conseil de surveillance de Meta, qui inclut des universitaires, des juristes et des spécialistes de divers champs d’expertise, a été mis sur pied en 2020 pour examiner une poignée de décisions portées en appel par les internautes, surtout en matière de modération de contenu.

Ses décisions pour ce qui est du retrait ou non de contenus doivent être appliquées par Facebook et Instagram. Pour ce qui est du changement des politiques, Facebook et Instagram ne s’engagent qu’à répondre publiquement aux recommandations du conseil.