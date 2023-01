Le redoux fait le bonheur des collemboles sur les sentiers de ski de fond en Alberta

La blogueuse et skieuse Tanya Koob avait entendu dire que des points noirs dans la neige sont sûrement des insectes, mais elle ne s’y était jamais vraiment attardée avant samedi dernier.

Elle a décidé d’apporter un peu de neige à la maison après avoir observé le phénomène sur le sentier du col Elk à Kananaskis. Elle venait d’offrir un microscope à son fils pour Noël et voulait en avoir le cœur net.

« Oui, j’ai crié! C’était surprenant. Tu ne t'attends pas à ce que la terre ait des jambes et se mette à bouger! » — Une citation de Tanya Koob, skieuse de fond

Après quelques minutes d’observation au microscope, les petites taches noires, grosses comme des grains de poivre , se sont mises à bouger et des pattes sont apparues.

Des puces inoffensives

On donne souvent le nom de « puce de neiges » au collembole, parce que celui-ci a la capacité de sauter pour fuir un danger, comme les puces. Le collembole a une physiologie bien différente des puces et ne présente aucun danger pour les humains et les animaux.

Le collembole des neiges ne mesure que quelques millimètres de long et ressemble à un grain de poivre dans la neige. Photo : Radio-Canada

Ils ne sont pas intéressés à nous piquer , précise André-Philippe Drapeau Picard, préposé aux renseignements entomologiques à l’Insectarium de Montréal. Ils ne transmettent pas de maladie et puis de toute façon, on ne fait pas partie de leur régime alimentaire.

Les collemboles des neiges sont très actifs en hiver et peuvent résister au froid grâce à une protéine antigel. Pendant les temps froids, ils habitent dans une mince couche d’air entre le sol et la neige avec de nombreux autres petits organismes.

« Quand il y a des redoux ou au printemps, quand les journées plus douces reviennent, les collemboles peuvent s'aventurer à la surface de la neige pour aller s'alimenter. Il y a des microalgues, il y a des spores de champignons, ça fait partie de l'alimentation des collemboles. C'est pour ça qu'ils sortent. » — Une citation de André-Philippe Drapeau Picard, préposé aux renseignements entomologiques, Insectarium de Montréal

Tanya Koob ne compte pas changer ses habitudes de ski malgré sa découverte. C’est comme si l’on skiait sur de la neige sale , précise-t-elle.

Pour ceux qui aimeraient observer les collemboles, le président de Bragg Creek Trails, Conrad Schiebel, confirme que l’arthropode se retrouve un peu partout sur les sentiers de West Bragg Creek surtout dans le secteur ouest des sentiers .