Une foire au Manitoba soulève l’enjeu de réparation des outils agricoles de pointe

Dans un dédale de couloirs et de salles d’expositions, des milliers de personnes étaient à Brandon pour assister à l'une des plus grandes foires agricoles au Canada.

Parmi les centaines d’exposants, le concessionnaire Dean Iwanchysko, est présent sur les trois jours de l’événement, pour faire connaître ces derniers modèles, dont une machine agricole de pulvérisation de produits chimiques commercialisée par Agrifac.

Parmi les centaines d’exposants, le concessionnaire Dean Iwanchysko, est présent sur les trois jours de l’événement. Photo : Radio-Canada / Anne-Louise Michel

Cette machine agricole possède des capteurs qui permettent avec précision de pulvériser un champ entier seulement lorsque la machine détecte une mauvaise herbe, explique-t-il.

Selon lui, cette machine, qui n’est pas à la portée de toutes les bourses puisqu'elle peut coûter jusqu’à 900 000 dollars, est un investissement qui permet une grande économie de produit chimique pour l’agriculteur.

Il assure d’ailleurs que tout est mis en place, dès l’achat de cette machine, pour qu’en cas de panne ou de réparation, l’agriculteur puisse se tourner vers lui ou le fabricant.

C’est bien sûr une nouvelle technologie, donc on apprend encore beaucoup, mais c’est ce que demandent les agriculteurs, assure-t-il.

Vers une protection du droit à la réparation ?

Le mouvement qui prône le droit à la réparation, aussi connu sous le terme anglais Right to repair, a été impulsé par des activistes écologistes. Il vise à réduire les déchets électroniques en favorisant la réparation plutôt que le remplacement.

Le droit d’avoir accès à une réparation dans des délais et des coûts raisonnables se complexifie lorsqu’on l’applique aux machines agricoles bardées d'électroniques.

Si aux États-Unis, ce sont près de la moitié des États qui ont légiféré ou qui sont en discussion sur la question d’instaurer une loi protégeant ce droit d’accès à la réparation, une telle mesure n’est pas dans les plans du gouvernement manitobain.

Selon le ministre manitobain de l'Agriculture, l'industrie agricole fournit tous les outils nécessaires pour permettre de garantir le droit à la réparation. Photo : Radio-Canada / Anne-Louise Michel

Le ministre provincial de l’Agriculture, Derek Johnson, croit en une autorégulation de l’industrie agricole en la matière.

Un avis partagé par le vice-président Canada de North American Equipment Dealers Association, Larry Hertz. J e pense que l’agriculture a été poussée dans ce débat. […] Mais pour la plupart des problèmes soulevés, l’industrie agricole a déjà une solution , souligne-t-il.

Nous nous assurons de fournir tous les outils nécessaires de diagnostic, les manuels et tout ce dont un fermier a besoin pour faire ses propres réparations ou les faire faire par un réparateur , assure Larry Hertz.

Je ne pense pas que les industriels font exprès de bloquer les réparateurs indépendants en gardant pour eux des éléments permettant de faire ces réparations […] mais il est vrai que certains réparateurs ont tendance à s’occuper du côté mécanique en laissant de côté l’électronique qui est alors sous-traitée au vendeur de la machine.

Pourtant, selon Greg Peterson, spécialisé dans la vente aux enchères de véhicules agricoles au Canada et aux États-Unis, le marché de l’occasion est devenu tendu ces dernières années en raison en partie du manque de pièces détachées et de la technologie embarquée. Les prix des machineries et équipements d’occasion en bon état, que vous pouvez réparer par vous-mêmes, ont bondi.

Je crois que les agriculteurs aiment l’idée de réparer leur équipement seul , précise-t-il.

Une observation que partage également le conseiller agricole, Jean-Claude Saquet.

Dans le cas où le concessionnaire peut venir faire de la détection de problème et les réparations [ce n’est pas un problème] mais s'ils n’ont pas le temps de venir ou que les délais sont trop longs, les agriculteurs veulent juste avoir le choix de pouvoir se retourner vers quelqu'un d’autre ou avoir la possibilité de le faire eux-mêmes si c’est possible , souligne-t-il.

En 2022, le député de l’opposition néo-démocrate à l’Assemblée législative du Manitoba, Jim Maloway proposait la mise en œuvre d'actions concrètes dans la province. Il souhaitait alors forcer les manufacturiers à fournir des pièces de rechange et des manuels aux réparateurs.

De son côté, l’Association de producteurs manitobains Keystone Agricultural Producers (KAP) a adopté des résolutions concernant le droit à la réparation de la machinerie agricole en 2020 et en 2021.