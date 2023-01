Une programmation variée pour le festival du film de Sept-Îles 2023

Une vingtaine de films dans différentes catégories seront présentés aux cinéphiles.



Le premier long métrage de Charlotte LeBon, Falcon Lake, sera diffusé lors de la soirée d'ouverture qui aura lieu au Ciné-Centre.

Les organisateurs de l'évènement s'attendent à de bonnes réactions du public concernant la programmation et les activités, d'autant plus avec le CINÉSEPT en ligne, à la maison, avec le festival plein écran en plus, qui nous a fait une belle sélection, je pense qu'on va avoir du fun , explique le coordonnateur de l'événement, Christophe James.

Ce dernier mentionne avoir particulièrement hâte de voir le film Sous le soleil de Charlotte Wells. Le film retrace les souvenirs d'adolescence d'une trentenaire lors de vacances au bord de la mer.

La soirée de clôture de CINÉSEPT se tiendra le 12 février au Musée Shaputuan, avec le documentaire Jacques, qui raconte l'histoire de Jacques Duhoux qui vit dans les monts Groulx.

Les films à l'affiche du festival CINÉSEPT Chien blanc - Anaïs Barbeau-Lavalette

Falcon Lake - Charlotte Le Bon

Histoires boliviennes - Guy Simoneau

Noémie dit oui - Geneviève Albert Coupez! Michel - Hazanavicius

Sans filtre - Ruben Östlund

Un bon patron - Fernando Leon de Aranoa

Bones and all - Luca Guadagnino

Les passagers de la nuit - Mikhaël Hers

Les héroïques - Maxime Roy

Moonage Daydream - Brett Morgan

As Bestas - Rodrigo Sorogoyen

Des étoiles à midi - Claire Denis

Les nuits de Mashad - Ali Abbasi

Novembre - Cédric Jimenez

Frère et soeur - Arnaud Desplechin

La vraie famille - Fabien Gorgeart

Le lycéen - Christophe Honoré

Sous le soleil - Charlotte Wells

Belle et Sébastien : Nouvelle génération - Pierre Coré

Ernest et Célestine : Le voyage en Charabie - Jean-Christophe Roger

À plein temps - Éric Gravel

Printemps éternels - Jason Loftus

Tori et Lokita - Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne