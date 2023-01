Fredericton veut protéger des essences d’arbres dont la survie est menacée

C’est ce qu’a expliqué Chris Ward, sous-ministre adjoint de la Division des forêts au ministère des Ressources naturelles et Développement de l’énergie, lors de sa comparution au Comité permanent des comptes publics de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick.

La stratégie sur la biodiversité du Nouveau-Brunswick n'a pas été revue depuis 2009. Photo : Radio-Canada

Nous nous sommes engagés à faire une nouvelle stratégie sur la biodiversité et nous avons mis un échéancier à cela, je pense en 2024, donc nous allons travailler pendant un an sur la façon de développer cette stratégie , a-t-il précisé.

Le gouvernement compte consulter les Premières Nations, les experts dans le domaine, ainsi que le public, a précisé Chris Ward.

Des essences d’arbres menacées

Le député de Fredericton-sud et chef du Parti vert, David Coon, a insisté sur la préservation des essences d’arbres menacées, recensées par le Centre de données sur la conservation du Canada Atlantique.

Ils ont répertorié trois essences gravement en péril et 11 sont considérées en péril [...]. Quel genre de stratégie de conservation spécifiquement ciblée est en place pour s'assurer que ces écosystèmes forestiers ne sont pas éliminés du Nouveau-Brunswick , a demandé David Coon.

Le sous-ministre adjoint assure que, justement, la future stratégie sur la biodiversité s’attaquera à ce problème. Il souligne que l’augmentation des zones de conservation dans la province vise aussi, en partie, à préserver les essences en danger.

Chris Ward, sous-ministre adjoint de la Division des forêts au ministère des Ressources naturelles et Développement de l’énergie du Nouveau-Brunswick, dit qu'une nouvelle stratégie sur la biodiversité sera présentée l'an prochain. Photo : Radio-Canada

Il y a des cibles associées à chaque essence, le pin gris en est une, ainsi que la pruche, l'épinette rouge, le pin blanc, etc. Nous avons donc des essences que nous ciblons et nous essayons de cartographier un certain nombre de ces zones et cela fait partie de cette augmentation de 23 % à 30 % [des zones de conservation] , dit-il.

Les augmentations des zones de conservation sont en grande partie des essences anciennes, donc ce sont des peuplements qui ont une structure existant dans la vieille forêt, donc de grands arbres , précise le sous-ministre.

David Coon s’inquiète, particulièrement, du sort des essences en danger qui sont sur les terres de la Couronne où des compagnies forestières détiennent des permis de coupe. Je pense donc à ces essences en péril, que se passe-t-il , s’inquiète-t-il.

Le chef du Parti vert du Nouveau-Brunswick, David Coon, a posé plusieurs questions en lien avec la préservation des essences d'arbres menacées au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Selon le sous-député adjoint, Chris Ward, la situation est déjà prévue. Nous les cartographions [...], nous les protégeons, nous mettons une ligne autour d'elles [essences menacées] et disons que c'est une zone de conservation qui ne peut pas être récoltée , assure-t-il.

Des zones de conservation sur les terres privées

Actuellement, les zones de conservation sont situées sur les terres de la Couronne. Mais ces terres ne représentent qu’environ la moitié des terres boisées du Nouveau-Brunswick.

La protection des espèces et des écosystèmes sensibles passera aussi, semble-t-il, par l’implantation de zones de conservation sur les terres privées.

Cet objectif pour les aires protégées doit inclure les terres privées. À l'heure actuelle, nous avons fait tout notre travail, la plupart de notre travail, sur des terres de la Couronne. Ce n'est que 50 % de la province , préside Chris Ward.

Selon lui, la nouvelle Loi sur la durabilité des terrains boisés privés, adoptée en décembre dernier, permettra d’atteindre cet objectif.