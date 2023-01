In Fœtu, le premier court métrage à succès du Gatinois Jacob Khayat

Encore étudiant, Jacob Khayat participe cette année au festival Plein(s) Écran(s) en tant que réalisateur. Son court métrage figure parmi les 24 films en compétition officielle et sera disponible sur le web le 24 janvier.

Le festival Plein(s) Écran(s) diffuse une vaste sélection de courts métrages québécois afin de rendre accessible gratuitement ces productions souvent oubliées dans les grands rendez-vous de cinéma.

« C’est vraiment le meilleur du court métrage de la dernière année qu’on peut retrouver sur Plein(s) Écran(s). » — Une citation de Ariane Roy-Poirier, directrice générale, Festival Plein(s) Écran(s)

Ému, Jacob Khayat salue le choix porté sur son œuvre dans la programmation du festival.

Me retrouver là [au festival Plein(s) Écran(s)], c’est vraiment quelque chose de gros, c’est très encourageant pour la suite, ça donne le goût d'écrire d’autres histoires , se félicite le jeune réalisateur.

Il qualifie cette reconnaissance de bouffée d'oxygène pour sa carrière : Si ce film n’avait pas eu de rayonnement du tout, je ne sais pas si j’aurais eu la même confiance de réécrire un autre scénario en sortant de l’école.

In Fœtu raconte l’histoire de deux jeunes frères qui se font garder par leur grand-mère. À l’heure du bain, un jeu innocent viendra transformer leur famille à jamais. Entièrement tourné en studio, le film traite de l'identité et du thème des liens fraternels. Le court métrage de sept minutes sorti en 2022 a déjà remporté le prix du public au Festival Émergence de Montréal, et sélectionné à la dernière édition du Festival SPASM.

Les défis de la production à petit budget

Âgé de 21 ans, Jacob Khayat a d’abord étudié le cinéma au Cégep de l’Outaouais avant de prendre la direction de Montréal. Il termine actuellement un baccalauréat dans le même champ d’étude à l’Université du Québec à Montréal. C’est d’ailleurs dans le cadre d’un cours qu’il a réalisé ce court métrage avec un budget de 1500 $.

Tous nos professeurs nous disaient que c’est intéressant, mais avec beaucoup de réserves. Je disais qu’on va être capable de le faire. J’étais très entêté et très déterminé à le faire , reconnaît le jeune réalisateur.

Ç'a été fait par nous-mêmes en studio, il fallait construire le décor. Nous avons eu deux jours de tournage, une journée pour monter le décor, un mois de préproduction, ce qui est ridicule , ironise le Gatinois. Il confie avoir terminé le montage du film dans un train entre Prague et Berlin.

Travailler avec de jeunes acteurs était une façon pour lui de retourner à la base de ce qu'est le jeu . C'est aussi simple que de jouer avec les enfants et d’essayer de trouver des manières différentes de leur parler pour être capable d’arriver à un résultat comme celui-là , admet le réalisateur.

Pour lui, toutes ces difficultés réunies donnent un cachet particulier au film. C'était un drôle de contexte de création et à mes yeux, je trouve que ça lui donne du charme à cette œuvre , croit-il.

« J’adore me mettre en danger et je pense que c'est la seule façon par laquelle on est capable de raconter des histoires qui sortent de l’ordinaire. » — Une citation de Jacob Khayat, réalisateur

Le jeune réalisateur dit avoir vu le dernier plan du film dans son sommeil. J’écris beaucoup en dormant, je ne sais pas pourquoi. Quand je m'endors, ma tête se met à travailler toute seule et il y a des images qui viennent.

Une passion pour le cinéma québécois

Jacob Khayat précise que ses références culturelles et cinématographiques sont très québécoises. Je suis fier d’être québécois et du cinéma qu’on fait ici. C’est un cinéma qui est tellement singulier et qui a tellement à dire tant au niveau culturel que des thèmes qu’on aborde , affirme-t-il.

Depuis son enfance, le réalisateur a grandi avec une culture de films francophones et québécois. Son parcours artistique a été déclenché par le visionnement du court métrage La Peau Sauvage d’Ariane Louis-Seize. Le film a été ma première découverte et je m’identifie beaucoup à sa démarche artistique , affirme le réalisateur.

In Fœtu sera disponible le 24 janvier sur le site et la page Facebook du festival.

Avec les informations de Camille Bourdeau