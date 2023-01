Ceinture de verdure : deux enquêtes indépendantes lancées

Les progressistes-conservateurs ont annoncé l’automne dernier leur intention de retirer 7400 acres de cette zone protégée dans la région de Toronto.

Ces projets ont été vivement critiqués par les partis d’oppositions à Queen’s Park ainsi que par des groupes d'écologistes et des citoyens, qui s’inquiètent des conséquences environnementales, mais allèguent aussi que la province aurait averti certains promoteurs clés de ses intentions.

Plusieurs reportages dans les médias ont suggéré que des promoteurs, également donateurs au Parti progressiste-conservateur, pourraient profiter de ces changements, ayant fait l’acquisition de terres récemment.

Dans un rapport publié mercredi, J. David Wake, commissaire à l’intégrité de l’Ontario, confirme qu’il accepte d’ouvrir une enquête en réponse à une demande de la néo-démocrate Marit Stiles.

La députée et prochaine chef du Nouveau Parti démocratique (NPD) veut savoir si le ministre des Affaires municipales et du Logement, Steve Clark, a enfreint les articles 2 et 3 de la Loi sur l’intégrité des députés, en autorisant l’aménagement de terrains situés dans la ceinture de verdure et la Réserve agricole de Duffins-Rouge.

Ces articles de la loi portent sur les conflits d’intérêts et les renseignements d’initiés.

Le ministre des Affaires municipales et du Logement, Steve Clark. Photo : CBC/Michael Charles Cole

Le chef du Parti vert de l’Ontario, Mike Schreiner, avait également écrit au commissaire à l’intégrité l’automne dernier pour qu’il se penche sur le dossier, non seulement sur les agissements du ministre Clark, mais aussi ceux du premier ministre Doug Ford.

Le commissaire a toutefois conclu que les motifs présentés dans sa requête ne justifiaient pas l’ouverture d’une enquête. Il estime que la preuve était insuffisante pour associer le premier ministre Ford ou le ministre Clark à une supposée divulgation illégitime.

Le commissaire précise qu’en revanche, la demande du NPD était plus documentée. Mme Stiles a présenté un affidavit détaillé contenant notamment des articles des médias, mais aussi des preuves directes.

Les Ontariens méritent d’avoir des réponses et le but de tout ça est de mettre en lumière certains coins sombres, pour voir s’il y a eu des agissements inappropriés au profit de riches promoteurs, donateurs du parti conservateur. Et nous voulons nous assurer que personne n’a reçu d’avertissement ou de traitement spécial , a souligné Marit Stiles en conférence de presse.

Dans une déclaration écrite à Radio-Canada, un porte-parole du ministre Clark se réjouit que le commissaire ait rejeté la plainte du chef du Parti vert. Le ministre attend également avec impatience d'être innocenté de tout acte répréhensible à l'issue de l'enquête.

Le premier ministre Ford et son ministre du Logement ont tous deux assuré l’automne dernier qu'ils n'avaient pas prévenu les promoteurs avant d’annoncer des changements à la ceinture de verdure.

La VG également impliquée

La vérificatrice générale de l’Ontario a également confirmé à Radio-Canada mercredi qu’elle a commencé à enquêter.

Les partis d'opposition ontariens s’étaient unis pour demander à Bonnie Lysyk de lancer un audit environnemental et sur l'optimisation des ressources. Ce travail commence immédiatement , indique la vérificatrice, qui espère que son rapport sortira cette année.

La vérificatrice générale de l'Ontario, Bonnie Lysyk. Photo : Radio-Canada / Matéo Garcia-Tremblay

Pour le Parti vert et le Parti libéral, ces deux enquêtes sur une affaire qui sent mauvais représentent de bonnes nouvelles . Il y a des questions sérieuses qui demeurent sans réponse , conclut Mike Schreiner.

Marit Stiles, pour sa part, ajoute que le NPD continuera à faire pression, pour forcer le gouvernement Ford à revenir sur sa décision. Je le dis depuis le début : nous allons nous saisir de tous les outils disponibles.

Il est question ici des Ontariens, de leurs terres, du futur de la province.

La Police provinciale de l'Ontario se penche par ailleurs en ce moment sur des plaintes au sujet des projets de construction de la province dans la ceinture de verdure, pour déterminer s’il y a matière à enquête criminelle.

Avec des informations de Mathieu Simard