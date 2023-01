Vente de la Maison des écrivains : l’UNEQ fait marche arrière 

Après une fronde des auteurs et autrices du Québec pour sauver la Maison des écrivains de la liquidation, l’Union des écrivaines et écrivains québécois (UNEQ) a accepté de soumettre la question à un vote de ses membres lors d’une assemblée générale extraordinaire le 29 mars prochain.

La décision a été prise mercredi à la suite d’une réunion du conseil d’administration de l’UNEQ au terme de laquelle ses membres ont aussi statué sur la question des cotisations syndicales afférentes à la première convention collective du milieu littéraire québécois, que l'Union avait déjà accepté de soumettre à un nouveau vote, annoncé le 29 décembre.

Les deux questions seront donc présentées aux membres de l’UNEQ lors de l’assemblée du 29 mars. Cette date a été décidée pour s’assurer que les non-membres puissent adhérer au syndicat dans les temps et participer à l’assemblée , a expliqué Léa Vanden Casteele, chargée de communication pour l’UNEQ, à Radio-Canada dans un courriel.

Les autrices et auteurs non-membres qui souhaitent s’exprimer lors de cette assemblée sont invités à devenir membres de l’UNEQ avant le 14 février, afin d’être admissibles au droit de vote.

Une vente nécessaire, soutient l’UNEQ

Tout en remettant le sort de la Maison des écrivains aux plumes du Québec, l’UNEQ continue de soutenir que sa décision de la mettre en vente était nécessaire.

Les coûts d’entretien, de réparation, de besoins en personnel et de mise aux normes, notamment en matière d’accessibilité universelle et de sécurité [...] compromettent à moyen terme la capacité de l’Union à assurer la pérennité financière de l’organisation et son développement, a-t-elle affirmé dans un communiqué.