Katia Rock, une artiste innue qui chante en innu-aimun au coeur de la ville d’Ottawa

Le Centre national des Arts (CNA) accueille Katia Rock, jeudi soir. Originaire de Uashat mak Mani-Utenam, l’artiste militante à la fois auteure, compositrice et interprète, livrera sur scène son répertoire parmi lequel la chanson Terre de nos aïeux met en lumière le drame des récentes et plus lointaines sépultures d’enfants autochtones découvertes en plus de celui des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées au Canada.

Katia Rock présente ici son dernier album composé en innu-aimun (langue innue) qui s’inscrit dans l’actualité et l’autochtonie qu’elle porte avec force tout en révélant une vulnérabilité vibrante des femmes autochtones, comme un tour de force. Innue qui signifie humaine. Ce premier album est le fruit d’un travail acharné puisé du long parcours des 25 ans de sa carrière multidisciplinaire.

Avec 12 titres, comme Uitshinan (Aidez-nous), Toi et moi, Menuash (À peine), Tshin Nemushum (Toi mon grand-père), La Marche, Nukum (grand-mère), Katia Rock incarne le vécu des femmes autochtones en communautés et celui de celles qui vivent en milieu urbain. Celles qui traversent des épreuves, celles qui ont des enfants et qui, en même temps, sont aux études. La chanson Toi mon grand-père a été composée par la poète Joséphine Bacon.

« Toutes les femmes sont importantes pour moi et ce n’est jamais facile d’être femme autochtone » — Une citation de Katia Rock, auteure, compositrice et interprète

Avec cet album, Katia Rock nous transporte également au cœur des ancêtres et des aînés autochtones, telle une célébration des gardiens du savoir et du territoire.

Entre ciel et terre, entre tradition et contemporanéité, j’offre mon univers, j’offre tout de moi , lance Katia Rock.

Elle rêve également de voir le public transporté par sa musique à consonance techno, folk et chantée en innu-aimun. Un heureux mariage dans l’univers de la musique autochtone.

On y entend également le rôle des grand-mères tout en évoquant celui de son grand-père. Des mots en innu-aimun que l’on devine en partie par ses mouvements et sa grande sensibilité.

« Tout a commencé par un rêve. Celui du teueikan, signifiant le tambour en innu-aimun. Le teueikan recèle des pouvoirs. Seuls ceux qui en rêvent peuvent en jouer. Il sert de lien entre l’esprit de l’animal et le monde terrestre. » — Une citation de Katia Rock, auteure, compositrice et interprète

Enseigner l'histoire des Autochtones au Canada

Terre de nos aïeux, c’est aussi Uapen nuta qui signifie Quand le jour se lève et mon père , traduit Katia Rock. La langue innue est une langue d’idées où il peut être facile de conjuguer deux thèmes à la fois.

Des réalités autochtones pas nécessairement faciles à porter , dit celle qui lance un message aux Canadiens, d’une part, et qui, d’autre part, partage une histoire plus personnelle, soit sa famille, ses enfants ainsi que sa communauté natale qu'elle emporte avec elle partout et en tout temps.

Katia Rock présente son spectacle « Mishta Shipu, la grande rivière » au Rendez-vous des grandes gueules à Trois-Pistoles. (Photo d'archives) Photo : Courtoisie du Rendez-vous des grandes gueules

Celui qui manipule le teueikan est souvent l’aîné, le shaman ou le chasseur. Rassembleuse, elle ajoute : J’ai le privilège d’utiliser le tambour parce que j’en ai rêvé et je l'utilise parce que je rêve d’une meilleure connaissance de nos cultures , explique du même souffle Katia Rock en parlant du tambour qui était traditionnellement réservé aux hommes.

L’artiste a interprété sa version de l’hymne national Terre de nos aïeux avant un match de soccer du CF Montréal le 1er octobre dernier. Katia Rock offre cette version autochtone du Ô Canada dans le but de partager et de rappeler toute l'importance du lien à consolider et à enseigner entre l’histoire des Autochtones et celle du Canada.