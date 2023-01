En visite en Alberta, un jeune conscrit russe obtient le statut de réfugié

Trofim Modlyi était en Alberta lorsqu'il a reçu un ordre de mobilisation pour rejoindre le front russe lors de l'invasion en Ukraine en février 2022. Des mois plus tard, vers la fin de l'année, il obtient une réponse positive à sa demande d'asile au Canada.

Je n'ai plus besoin de m'inquiéter. Je me sens en sécurité, totalement en sécurité. Je n'ai pas besoin d'aller en Ukraine et de prendre part à cette guerre , dit-il.

En visite en Alberta

Originaire de Khabarovsk dans l’est de la Russie, près de la frontière chinoise, le jeune homme de 19 ans visitait sa sœur, Valeriia Granillo à Grande Prairie quand l’armée russe a lancé sa première offensive contre l'Ukraine en février 2022.

Ses parents ont reçu l’ordre de mobilisation chez eux, en Russie, alors qu’il était encore au Canada.

Je ne pouvais plus [rentrer] chez moi parce que j'aurais été enrôlé [dans] la guerre, explique Trofim Modlyi. Je ne veux pas y prendre part. Je ne veux pas tuer des innocents en Ukraine.

Il a alors décidé de faire une demande de statut de réfugié.

L’avocat spécialisé en droit de l'immigration, Simon Yu, dit que Trofim Modlyi a obtenu le statut de réfugié au sens de la Convention outre-frontières, donné aux personnes qui ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine, car elles risquent d’y être persécutées.

Le mot ''Convention'' désigne la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés , précise le site Internet du gouvernement canadien.

Une famille soulagée

Valeriia Granillo est rassurée que son frère puisse rester au Canada, même si elle aurait préféré que ce soit dans d'autres circonstances. Le coût humanitaire [de cette guerre] est très important , dit-elle.

Maître Yu ajoute que la famille a utilisé des coupures de journaux relatant la violence du conflit et la présence de conscrits originaires de la même région que Trofim Modlyi, pour appuyer la demande de statut de réfugié.

C'était un soulagement, car il n'a plus besoin de [retourner en Russie] et de faire face à un danger imminent qu'il s'agisse de poursuites pénales par le gouvernement ou d'être forcé de combattre en Ukraine , confie l'avocat.

« Sa famille et lui-même croient fermement que s’il retourne en Russie il sera envoyé en Ukraine pour se battre. » — Une citation de Simon Yu, avocat spécialisé en droit de l'immigration

Le jeune homme travaille dans un McDonald, joue au volleyball et compte s’inscrire à l’université pour devenir pharmacien. Ma famille me manque. Ma mère et mon père sont toujours là-bas , raconte Trofim Modlyi.

Il espère les voir un jour ailleurs qu'en Russie ou les faire venir au Canada, car il ne pourra plus jamais retourner dans son pays d'origine même si le régime change.

Avec des informations de Julia Wong