Libérer l’auteur de la fusillade de Moncton dès 2039 serait choquant, selon un syndicat

L’avocat de Justin Bourque – un homme qui purge une peine d’emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 75 ans pour le meurtre de trois policiers en 2014 – a récemment déposé une demande devant la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick.

David Lutz demande que la peine de son client soit revue à la baisse, dans la foulée d’une décision de la Cour suprême du Canada, qui a tranché en mai 2022 que les peines comme celle imposée à son client sont inconstitutionnelles.

Si cette demande est acceptée, Justin Bourque pourra demander sa libération conditionnelle à compter de 2039, soit 50 ans plus tôt que prévu lors de sa condamnation.

Justin Bourque lors d'une comparution en 2014. Photo : La Presse canadienne / Carol Taylor

Cette possibilité dérange certains policiers, selon Patrick Bouchard, l’un des représentants des provinces de l’Atlantique au conseil d’administration de la Fédération de la police nationale, qui représente environ 20 000 membres de la GRC.

Je trouve ça très choquant qu’en tant que société, on pourrait laisser quelqu’un qui a essayé de tuer cinq individus – des individus qui essaient de protéger la population – appliquer pour une libération conditionnelle après 25 ans , explique-t-il en entrevue avec Radio-Canada Acadie.

Selon lui, la décision de la Cour suprême du Canada quant aux peines consécutives d’inadmissibilité à la libération conditionnelle dans le cas de meurtres multiples est un signe que la société fait preuve de trop de clémence envers certains criminels.

Patrick Bouchard affirme qu'il serait choqué si Justin Bourque était libéré dès 2039 (capture d'écran) Photo : Radio-Canada

Il s’agit d’ailleurs d’un sujet qui a une importance particulière pour lui, puisqu’il a vécu de près les suites de la fusillade de Moncton, le 4 juin 2014. À l’époque, il était caporal de la GRC, à Miramichi.

La minute que les premiers coups de feux ont été faits à Moncton, la plupart des policiers dans la province et partout, on s’est tous rassemblés là. Et pendant les trente prochaines heures – jusqu’à ce que le suspect soit appréhendé – on a tous vécu ça intimement, cette situation-là.

Elle est où la justice là-dedans? Moi je ne la vois pas

Patrick Bouchard fait remarquer que la sortie publique de la Fédération nationale de la police coïncide avec l’anniversaire de naissance du gendarme Douglas Larche – l’un des trois policiers tués lors de la fusillade de Moncton, avec Fabrice Gevaudan et Dave Ross.

Il aurait eu 49 ans. Quelque chose qui ne se produira pas. Sa famille et ses amis n’ont pas cette chance. Le suspect, lui, continue à vivre, à respirer, à manger. Éventuellement, il va pouvoir demander une libération conditionnelle. Elle est où la justice là-dedans? Moi je ne la vois pas.

La réhabilitation a ses limites, dit le policier

Il reste que selon la Cour suprême du Canada, les peines cumulatives comme celle imposée à l’auteur de la fusillade de Moncton sont contraires aux fondements du droit criminel canadien. C’est que selon les juges, elles retirent aux contrevenants tout espoir de réhabilitation.

Patrick Bouchard ne souhaite pas se prononcer sur les arguments retenus par le plus haut tribunal du pays, mais il croit tout de même que la réhabilitation a ses limites.

La Cour suprême du Canada (archives) Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

J'ai 20 ans d’expérience dans la police. Est-ce que tout le monde est capable d’être réhabilité? Non, pas tout le monde. Quand on parle de gens comme Allan Legere [un meurtrier qui a semé la terreur au Nouveau-Brunswick dans les années 1980], il n’y a pas de réhabilitation là. Ça n’existe pas. Des gens comme Justin Bourque, j’ai aucune confiance qu’un individu comme ça puisse être réhabilité.

Ce policier de carrière ajoute qu’il comprend que l’auteur de la fusillade de Moncton demande une révision de sa peine, puisque cette porte lui a été ouverte par la décision de la Cour suprême du Canada. Mais il ressent tout de même un malaise.