Contrats à McKinsey : la procédure pour forcer une enquête parlementaire est lancée

La motion a été présentée par Stephanie Kusie, députée conservatrice de Midnapore, en Alberta. Le Comité, dont 6 membres sur 11 sont des élus des partis d'opposition, doit maintenant en débattre.

À moins d'un revirement majeur, il serait surprenant que la motion ne soit pas adoptée. Le Bloc québécois et le Nouveau Parti démocratique avaient déjà signalé, la semaine dernière, qu'ils appuieraient l'initiative conservatrice.

La motion conservatrice demande notamment que sept ministres clés du gouvernement Trudeau viennent témoigner pendant au moins deux heures sur l'octroi de contrats par leurs ministères respectifs à la firme :

Il n'est pas prévu que les membres du comité entendent de premiers témoins mercredi. Ils pourront toutefois débattre des modalités de l'examen parlementaire, tout comme de sa durée et des personnes qu'ils souhaitent convoquer.

Une enquête de Radio-Canada avait d'abord révélé que les libéraux avaient dépensé plus de 66 millions de dollars auprès de McKinsey depuis 2015, soit 30 fois plus que les conservateurs lors de leurs neuf années au pouvoir.

Or, de nouveaux contrats signés au cours des derniers mois portent désormais ce total à plus de 100 millions de dollars octroyés au cabinet-conseil américain depuis l'arrivée des libéraux de Justin Trudeau au pouvoir.

Questionné mercredi par des journalistes, peu de temps avant le début des travaux parlementaires sur ce dossier, mercredi, le premier ministre a affirmé qu'il accueille de façon très positive le travail que le comité du gouvernement va entamer aujourd'hui pour s'assurer qu'effectivement les Canadiens ont eu [un retour sur] leurs investissements .

La plupart de ces contrats ont été sélectionnés par compétition ouverte , a-t-il mentionné en mêlée de presse, dans la foulée de son passage à Shawinigan.

Il a rappelé qu'il avait demandé à deux de ses ministres – soit à celle des Services publics et de l'Approvisionnement, Helena Jaczek, ainsi qu'à la présidente du Conseil du Trésor, Mona Fortier – d'évaluer les circonstances entourant l'octroi de contrats.

« On a des règles très strictes par rapport à des contrats qui seraient octroyés à différentes firmes pour améliorer les services et moderniser ce que la fonction publique peut offrir aux Canadiens. On va s'assurer que ces règles ont été suivies. »