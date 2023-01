Un mois après la refonte des trajets, Citébus dit constater une hausse de l’achalandage

La Société de transports de Rimouski (STR) dit observer une augmentation du nombre de passagers dans ses autobus, un peu plus d’un mois après l’implantation des nouveaux trajets du service Citébus.

C’est ce que rapporte la directrice générale de la STR , Maude Bernier, en s'appuyant ses des observations relatées par des chauffeurs de Citébus.

Elle soutient que jusqu’à 150 passagers entre 6 h et 10 h le matin, durant la semaine, montent à bord des petits autobus, alors qu'auparavant, le même nombre de passagers pouvait être observé, mais pour toute une journée de service.

Sur la ligne rouge le matin […], les gens doivent rester debout à l’intérieur de l’autobus. […] C’est un beau problème qu’on rencontre un mois après le lancement , témoigne la directrice générale de la STR .

Du 16 au 29 janvier, les Rimouskois peuvent utiliser gratuitement les services de Citébus. Les membres du conseil municipal ont voté cette mesure pour offrir à la population l’occasion de découvrir le transport en commun et les nouveaux trajets mis en service le 19 décembre dernier.

Alors que des retards ont été observés dans les dernières semaines, Maude Bernier rappelle que le service est toujours en rodage. On est constamment en ajustement. Nous, on a la chance de pouvoir suivre les autobus en temps réel directement à nos bureaux , justifie-t-elle.

Maude Bernier est la directrice générale de la Société de transports de Rimouski. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Alain Fournier

La STR a justement effectué un changement sur le trajet de la ligne orange le 27 décembre dernier. L’autobus, qui circulait initialement sur la rue Saint-Germain, accusait trop de retard durant les heures de pointe en raison de l’achalandage dans le secteur.

Les mauvaises conditions routières peuvent aussi engendrer des retards sur le circuit.

Depuis la tempête, c’est un peu plus difficile. Donc, cette semaine, c’est un peu plus difficile. On essaye de voir ce qu’on peut mettre en place pour, justement, limiter ces retards-là , mentionne-t-elle.

« On va trouver des solutions pour éviter les retards. » — Une citation de Maude Bernier, directrice générale de la STR

Par ailleurs, le réseau Citébus de Rimouski a été intégré à l’application Transit cette semaine.

L’application permet notamment de créer un itinéraire de transport en commun, mais aussi d’observer en temps réel où sont situés les autobus sur le trajet.

À partir du 30 janvier, les usagers du réseau de transport pourront acheter directement un billet de passage sur l’application Transit.

Avec les informations de Marie-Christine Rioux