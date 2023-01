Twitter réagit finalement aux problèmes que rencontrent les applications tierces

Le réseau social des gazouillis a finalement brisé le silence et fourni des explications au sujet de la mise à l’arrêt inattendue, le 12 janvier, de plusieurs applications tierces qui utilisent Twitter.

Les adeptes d’outils comme Tweetbot et Twitterrific ne parviennent plus à s’y connecter ou à les utiliser depuis près d’une semaine. Les développeurs et développeuses de ces applications n’avaient jusqu’ici reçu aucune communication officielle du réseau social leur annonçant un débranchement.

Qu’est-ce que les applications tierces? Les applications tierces sont des logiciels connectés aux données et aux fonctionnalités d’un autre logiciel, mais qui utilisent leur propre interface et ajoutent parfois d’autres outils.

Dans une publication sur Twitter mardi, le réseau des gazouillis a indiqué renforcer certaines règles établies de longue date de son interface de programmation qui permet à deux applications de communiquer entre elles (API), ce qui pouvait avoir pour conséquence que certaines applications ne fonctionnent pas .

Le réseau social n’a toutefois pas précisé quelles étaient ces règles, ce qui a déplu à des responsables d’applications tierces, en quête de solutions à leurs problèmes.

Tweetbot permet notamment à ses adeptes d'inscrire des notes sur certains profils, afin de se rappeler pourquoi leur compte est suivi, par exemple. Photo : Tweetbot

Cette déclaration de Twitter était fort attendue par les entreprises qui les développent. Tapbots, la maison mère de Tweetbot, a réagi dans une réponse au tweet du réseau social : Tweetbot existe depuis plus de 10 ans. Nous avons toujours respecté les règles de l'API de Twitter. S'il y a une règle existante à laquelle nous devons nous conformer, nous serions heureux de le faire, si possible. Mais nous avons besoin de savoir de quoi il s'agit.

Le média américain The Information avait publié la semaine dernière des conversations internes de l’entreprise sur le logiciel de productivité Slack qui laissaient entendre qu’il pourrait s’agir d’une manœuvre intentionnelle de la part du réseau social, motivée par le fait que les applications tierces n’aident pas à tirer des revenus publicitaires pour Twitter.

Un ingénieur avait mentionné que la panne était voulue, et une autre personne avait ajouté qu’une communication était en cours de préparation, sans spécifier de calendrier d’envoi.