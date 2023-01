Un nouveau refuge d’urgence ouvrira le 30 janvier à Regina

Un refuge hivernal temporaire de 40 places ouvrira ses portes le 30 janvier à Regina en réponse au besoin d'un abri d'urgence à court terme, alors que des solutions à plus long terme continuent d'être explorées.

L’initiative est le fruit d’une collaboration entre le gouvernement provincial, la Ville de Regina, le Regina Treaty Status Indian Services et le centre médical Nest.

Selon un communiqué publié par la Ville de Regina, le gouvernement de la Saskatchewan a investi un montant de 400 000 $ pour faire fonctionner le refuge.

Le ministre des Services sociaux, Gene Makowsky, indique que la province va continuer à travailler avec d’autres organisations pour soutenir les personnes vulnérables à Regina.

Le fonds investit permettra d'avoir accès à des espaces de refuge 24 heures sur 24 et d'offrir trois repas quotidiens dans un environnement sûr et favorable , note Gene Makowsky.

La Ville fournira des meubles et supervisera des rénovations mineures au bâtiment pour créer un espace d'hébergement adéquat, selon le communiqué.

La mairesse de Regina, Sandra Masters, assure qu’améliorer la sécurité et le bien-être de tous les résidents est une priorité pour la Ville de Regina.

Le nouveau refuge temporaire est un excellent exemple de collaboration entre différents niveaux gouvernementaux, des organismes à but non lucratif et des organismes privés pour résoudre un problème communautaire , précise la mairesse de Regina.

Une fois le refuge sera ouvert, la Ville mettra fin au fonctionnement de l'autobus de réchauffement, qui avait été mis en place pour aider les personnes sans-abri à lutter contre le froid, ajoute le communiqué.

Le Regina Treaty Status Indian Services, qui sera responsable de la gestion de nouveau refuge, travaille toute l'année pour répondre aux nombreux problèmes rencontrés par les personnes les plus vulnérables qui vivent dans les rues de Regina, précise le directrice de l'organisme, Erica Beaudin.