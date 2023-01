Les députés du Bloc québécois réclament une rencontre sur l’avenir de l’aluminium

Les députés de Jonquière, Mario Simard, et de Lac-Saint-Jean, Alexis Brunelle-Duceppe pensent que les choses devraient bouger plus rapidement dans le domaine de l’aluminium au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Les sorties sur l’industrie de l’aluminium dans la région s’accumulent depuis un an, sans qu’il y ait de lieu commun pour recenser l’information et valider les suites à donner , déplore Mario Simard.

Il demande à ce qu’une rencontre ait lieu dans les meilleurs délais pour discuter de l’avenir de la concertation régionale et de la création d’un observatoire indépendant sur l’aluminium.

En conférence de presse mercredi matin, les députés bloquistes ont dit souhaiter que les élus de la région et les représentants syndicaux participent à cette rencontre.

Avec la Table de concertation sur l’aluminium, on s’assurait de garder un œil ouvert sur ce secteur névralgique de l’économie régionale. On en a eu la preuve avec l’ ACEUM , alors que la concertation régionale a eu gain de cause pour protéger notre industrie et les nombreux emplois qui en découlent. [...] L’observatoire, c’était d’ailleurs une demande de la Table , a rappelé Alexis Brunelle-Duceppe.

L'an dernier, Rio Tinto avait rencontré plusieurs élus à l'invitation de la ministre responsable de la région, Andrée Laforest.