Faute d’employés, la radio de Tête-à-la-Baleine cesse son programme régulier

Cette radio francophone de la Basse-Côte-Nord va continuer de diffuser de la musique et des émissions de l’Association des radios communautaires du Québec (ARCQ). Mais, elle ne produira plus de contenu exclusif au cours des prochains mois, peut-on lire sur le site Internet de la radio CJTB.

La directrice de la radio CJTB actuellement en poste, Stéphanie Fournier, avait annoncé en septembre dernier qu’elle souhaite quitter ses fonctions dès qu’un remplaçant sera trouvé.

D’ici l’automne, le conseil d’administration pourrait envisager de fermer définitivement la station s'il n'arrive pas à embaucher un nouveau directeur.

Le coup fatal est toutefois le départ prochain de la seule journaliste de cette radio communautaire.

Notre journaliste Pénélope Clermont va quitter [son emploi] le 22 janvier. Ça sera sa dernière journée. Après ça, il n’y aura plus aucune nouvelle initiative de la radio , indique la vice-présidente du conseil d’administration de la radio communautaire CJTB à Tête-à-la-Baleine, Gabrielle Anderson-Shattler.

Gabrielle Anderson-Shattler est vice-présidente du conseil d’administration de la radio communautaire CJTB à Tête-à-la-Baleine. Photo : Gracieuseté de Gabrielle Anderson-Shattler

Elle précise que les finances de la station se portent bien et qu’il ne manque pas d’idées pour améliorer l’offre du service.

On avait notamment un projet pour mettre des émetteurs dans différents villages et un projet de journalisme local. On a des opportunités à la radio. C’est dommage que notre problème soit un manque criant de personnel , admet Gabrielle Anderson-Shattler.

« [Le manque de personnel] est une situation inquiétante. On veut que la radio soit viable, surtout que c’est une radio francophone. » — Une citation de Gabrielle Anderson-Shattler, vice-présidente du conseil d’administration de la radio communautaire CJTB à Tête-à-la-Baleine

La radio communautaire CJTB de Tête-à-la-Baleine est située sur la rue de la Salle, dans le village. Photo : Photo de Pénélope Clermont

Les membres du conseil d’administration cherchent aussi de nouveaux membres pour siéger à leur côté.

Les conseils d’administration qui fonctionnent ont toujours entre sept et neuf membres. Nous sommes actuellement quatre sur le conseil d’administration. Plus on a de membres, plus on a d’idées pour la radio , lance-t-elle.

La radio CJTB n’a d’ailleurs pas d’animateur sur place. Habituellement, on a un animateur qui fait des émissions directement dans notre studio à Tête-à-la-Baleine. Pour avoir une programmation complète, ça nous prendrait aussi un animateur , ajoute la vice-présidente du conseil d’administration.

Gabrielle Anderson-Shattler espère recruter bientôt une nouvelle personne à la tête de la station. Elle souhaite un retour de la programmation régulière d’ici l’été 2023.