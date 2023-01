Le Bas-Saint-Laurent signale 144 plaintes de maltraitance envers les aînés

En 2022, 144 plaintes et signalements pour maltraitance ont été formulés dans la région du Bas-Saint-Laurent comparativement à 78 en 2021, rapporte le Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent. Ainsi, par 100 000 habitants, 72 personnes ont été victimes de maltraitance, d'après le CISSS.

Cependant, le commissaire aux plaintes et à la qualité des services au CISSS , Éric Parent, explique que le nombre de plaintes est en augmentation en raison de l’adoption de la Loi sur la maltraitance en 2017 et de sa révision en 2022.

Selon le commissaire, le nombre de plaintes en hausse est signe que la Loi sur la maltraitance fonctionne. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Depuis l’an dernier, les prestataires de services de santé ou de services sociaux ainsi que les professionnels de la santé sont dans l’obligation de signaler tout cas de maltraitance envers les personnes âgées et les adultes vulnérables.

Il n’a pas un commissaire qui serait content d’entendre qu’il y a de la maltraitance sur son territoire, mais de l’autre côté, ça veut dire que ces situations [n’étaient pas dénoncées] avant l’arrivée de la loi en 2017 , précise M. Parent. Les situations de maltraitance étaient déjà là, sauf que les gens du réseau n’étaient pas au fait, n’avaient pas les connaissances, n’avaient pas les habiletés pour intervenir , mentionne-t-il.

« C’est tout à fait normal qu’on ait de plus en plus de situations qui nous soient rapportées et pour lesquelles les gens du réseau sont déjà en action pour faire cesser la maltraitance. » — Une citation de Éric Parent, commissaire aux plaintes et à la qualité des services au CISSS du Bas-Saint-Laurent

Sur ces 144 plaintes, le commissaire a fait 62 recommandations ou intervention.

Le Bas-Saint-Laurent, en tête du palmarès

Après le Saguenay–Lac-Saint-Jean, c’est au Bas-Saint-Laurent qu’on dénombre le plus de plaintes pour maltraitance par habitant au Québec.

En comparaison, en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, où, comme au Bas-Saint-Laurent, la population est parmi les plus âgées de la province, 13 plaintes ont été signalées pour maltraitance par 100 000 habitants.

La Loi sur la maltraitance s’applique aux personnes âgées et vulnérables dans tous les milieux de vie, soit dans les CHSLD , dans les hôpitaux, les résidences pour aînés et les domiciles privés.

Éric Parent encourage toute personne témoin de maltraitances à communiquer avec son service.

Il ne faut pas se gêner pour déclarer, pour faire des plaintes , martèle la directrice générale du Carrefour 50+ du Québec, Denise Gagnon.

« Tolérance zéro pour la violence. » — Une citation de Denise Gagnon, directrice générale du Carrefour 50+ du Québec

La directrice générale de l’organisme, voué au bien-être des personnes de 50 ans et plus et à la défense de leurs droits, s’est dite étonnée de constater le nombre de plaintes formulées au Bas-Saint-Laurent. Peu d’événements de violence physique lui sont rapportés.

Mais il y a toutes sortes de violence. C’est des cas de violence financière, plus que physique que j’entends , témoigne-t-elle.

La maltraitance envers les aînés est divisée en sept types : maltraitance psychologique;

maltraitance physique;

maltraitance sexuelle;

maltraitance matérielle ou financière;

maltraitance organisationnelle;

âgisme;

violation des droits. Si vous croyez vivre une situation de maltraitance ou si vous soupçonnez qu'une personne aînée (50 ans et plus) serait dans une telle situation, communiquez avec la Ligne Aide Abus Aînés. Source : ministère de la Santé et des Services sociaux

Denise Gagnon assure que les différents clubs associés au Carrefour 50+ du Québec sensibilisent les aînés aux formes de maltraitance qu’ils peuvent subir. L’organisme récolte aussi les plaintes et peut référer aux bons intervenants pour la prise en charge de cas de violence.

Une infraction à la Loi sur la maltraitance peut entraîner des amendes qui varient entre 5000 et 250 000 dollars. En cas de récidive, le montant des amendes peut être doublé.

D'après les informations d'Isabelle Damphousse