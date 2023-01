Les soirées de courts métrages Kino Sherbrooke sont de retour

Le mouvement Kino a pour objectif de soutenir la production et la diffusion de courts métrages dans un climat non compétitif. Ça permet à de jeunes cinéastes qui n'ont pas les moyens de pouvoir produire leurs courts métrages de le faire et ils peuvent les présenter devant plein de gens. Ce que j'aime aussi de Kino, c'est que ça permet de favoriser les rencontres entre les cinéastes émergents , explique le jeune réalisateur et propriétaire de Kino Sherbrooke, Alexandre Blais-Graveline.

Ces soirées ont déjà été présentées, mais avec la pandémie, l'organisme a été plutôt inactif. Alexandre organise les événements mensuels et sélectionne les films projetés.

« Il ne faut pas partir avec la mentalité que c'est seulement pour les passionnés et les experts en cinéma. C'est vraiment pour tout public. » — Une citation de Alexandre Blais-Graveline, réalisateur et propriétaire de Kino Sherbrooke

Pour cette première soirée, quatre réalisateurs de l'Estrie seront à l'honneur, dont Matthew Gaines, qui a participé à la Course des régions pancanadiennes, et Coralie Tardif, qui avait été sélectionnée au Festival cinéma du monde de Sherbrooke. Notons que l'organisateur de la soirée y présente également un film sur les neuf oeuvres qui composent la programmation.

Alexandre Blais-Gravelin a déjà réalisé quelques courts métrages, dont Je veux un ami et À bout de ressources. Jeudi, le public va découvrir pour la toute la première fois son film Fuck votre vie.

Ça raconte l'histoire d'un jeune qui est écœuré des standards de la société et il décide de partir en expédition dans la forêt et de vivre par lui-même , résume-t-il.

En tout, deux blocs de courts métrages d'environ 45 minutes seront présentés et le public sera invité à poser ses questions à la fin de chacun d'eux.

Avec les informations d'Anik Moulin