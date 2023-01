Les Lions, une nouvelle équipe de football civil en Outaouais

L’équipe des Lions est donc la deuxième de l’Outaouais à se joindre à la NCAFA , qui, à ce jour, ne comptait qu’une seule équipe en sol québécois, les Vikings de Gatineau. Les Lions pourront compter sur un partenariat avec les Tigres d’Hormisdas-Gamelin.

Ça fait un bout qu’on essaie de démarrer quelque chose pour les plus jeunes. Les Vikings nous ont aidé dans ce projet. Ils ont fait preuve d’un grand esprit de collaboration. Tout l’équipement est acheté et on va pouvoir démarrer ça dans les prochains mois , mentionne le coordonnateur du programme des Tigres, Michel Roy.

Les jeunes joueurs de football de l’est de la ville devaient auparavant faire beaucoup de route pour s’entraîner et jouer avec les Vikings. La nouvelle formation des Lions permettra aux jeunes de se développer plus près de chez eux, en plus d’élargir le bassin pour le football scolaire.

La joueuse des Tigres Frédérique Larose. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté de Sandra Bouwman / Tigres ESHG

Tu sais, aller deux ou trois fois par semaine dans le secteur d’Aylmer c’est pas évident. On est loin du centre-ville. Pour les jeunes de L’Ange-Gardien ou de Buckingham, la distance joue beaucoup. Il faut essayer autre chose. On s’est mis ensemble pour offrir ce nouveau service à la population , ajoute Michel Roy, sur le programme qui a profité d’une généreuse contribution du Club international des Lions, de là l'appellation de la formation.

J'ai entraîné mon fils cet été et j'ai adoré l'expérience. Je parlais avec des parents après un entraînement et on se disait qu'il n'y avait aucune raison de ne pas avoir un programme semblable dans notre secteur , raconte son fils Alix Roy, qui sera entraîneur et responsable du nouveau programme. On va avoir des jeunes de Buckingham, mais aussi de L'Ange-Gardien et de la Petite-Nation .

« Un félin, c’est un félin. On fait un clin d'œil à l’histoire du football à Buckingham aussi. Il y a 40 ans, ici, c’était les Lions. » — Une citation de Michel Roy, coordonnateur des Tigres

L'entraîneur et responsable du programme des Tigres, Michel Roy. Photo : Gracieuseté des Tigres

La NCAFA poursuit son expansion alors qu'elle a plus d'une quinzaine d'équipes dans les secteurs de Cumberland et Kanata, de même qu'à Gatineau. Si tu as une grande base de joueurs, tout le monde va rentrer dans les écoles et le football scolaire va en profiter , dit le président la ligue, Gawain Harding, convaincu.

Michel Roy est certain que le football mineur de l’Outaouais va profiter du niveau de jeu offert dans la NCAFA .