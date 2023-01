Legault s’estime victime des perceptions depuis la démission de la PDG d’Hydro-Québec

Devant les journalistes qu'il avait convoqués, mercredi, le premier ministre Legault a insisté sur la nature de ses intentions : Moi, quand je me lève le matin, je travaille pour le bénéfice des Québécois d'abord. Pas pour le bénéfice, d'abord, des entreprises .

Et c'est la même chose pour Pierre Fitzgibbon [ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie], a-t-il poursuivi. C'est la même chose pour Sophie Brochu et c'est la même chose pour le prochain ou la prochaine présidente d'Hydro-Québec.

Questionné à savoir pourquoi il sentait le besoin de faire cette mise au point, M. Legault a expliqué avoir lu et entendu toutes sortes de choses depuis la démission de Mme Brochu, qui prendra effet le 11 avril prochain.

« Il n'y a pas deux clans au Québec : le clan qui défend les intérêts des Québécois et le clan qui défend les intérêts des entreprises. Il y a juste un clan qui travaille, d'abord, au bénéfice des citoyens. » — Une citation de François Legault, premier ministre du Québec

C'est injuste , a déclaré M. Legault, en faisant référence aux commentaires faits dans la foulée de l'annonce de Mme Brochu. Lorsqu'on travaille dans l'intérêt des Québécois, il faut, dans certains cas, travailler avec certaines entreprises , a-t-il précisé.

En annonçant son départ d'Hydro-Québec deux ans avant la fin de son mandat, la semaine dernière, Sophie Brochu avait affirmé que ce n'était pas une décision politique. Elle avait aussi écarté la possibilité que de présumées tensions avec le ministre Fitzgibbon puissent avoir motivé sa décision.

Toutefois, l'automne dernier, Mme Brochu avait admis s'être posé des questions sur la gouvernance de la société d'État. De plus, sa déclaration voulant qu'Hydro-Québec ne doive pas devenir le Dollarama de l'électricité avait alimenté la rumeur voulant qu'elle ne partage pas la vision du ministre Fitzgibbon quant à la manière dont le Québec répondra à la pénurie appréhendée en électricité.

Les dissensions entre Mme Brochu et le ministre Fitzgibbon auraient porté sur l’approbation de grands projets industriels contraires aux objectifs environnementaux du Québec.

Revenant mercredi sur cette déclaration voulant que le Québec puisse devenir le Dollarama de l'électricité , François Legault a dit croire que Sophie Brochu ne répéterait pas ça aujourd'hui . Car, dit-il, on a eu le temps de s'expliquer depuis ce temps-là .

La rencontre réunissant en décembre dernier Sophie Brochu et, entre autres, le ministre Fitzgibbon a permis l'atteinte du consensus suivant, dit M. Legault : Jamais Hydro-Québec ne doit signer un contrat si le rabais donné est supérieur aux revenus additionnels qu'en retirera l'État québécois.

