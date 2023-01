Fermeture du Provigo : une navette pour assurer la sécurité alimentaire à Saint-Raymond

La fermeture temporaire d’une épicerie au cœur de Saint-Raymond incite la communauté à organiser un service de transport pour les résidents sans voiture qui ne pourront plus faire leurs emplettes à pied.

Des bénévoles offriront désormais un transport en navette gratuit aux résidents. Le projet financé par la Ville de Saint-Raymond est l’initiative du Comité Vas-Y. Cette dernière a été rendue nécessaire à la suite de la fermeture du Provigo situé au centre-ville, qui fait l’objet de rénovations en vue d’un changement de bannière au printemps.

La navette gratuite offre trois passages le lundi et le mardi matin entre le centre-ville de Saint-Raymond et l’épicerie en haute-ville. Photo : Radio-Canada / Marika Wheeler

Usagers satisfaits

Quand la météo est clémente, Yvonne Cantin, qui vit à la résidence L’Estacade, utilise une marchette pour faire ses courses au centre-ville. Mais sans un supermarché à proximité, la dame de 88 ans n’aurait d’autre choix que de faire appel à ses enfants, qui vivent à Donnacona ou encore dans la région de Montréal, pour lui apporter son épicerie.

Avec "l’autobus", je vais être correct , dit-elle, bien assise dans la camionnette blanche, qui la transporte à l'épicerie la plus proche.

« J’ai toujours quelqu'un qui peut me dépanner, mais il ne faut pas abuser, [ce sont] des pensionnaires comme moi. » — Une citation de Yvonne Cantin, usagère de la navette du Comité Vas-Y

Une autre passagère de la navette explique que c'est la deuxième fois qu'elle utilise le service en autant de semaines.

On a la Boucherie des chefs à Saint-Raymond, où l'on aurait pu aller pour la viande. Les dépanneurs, bien comme ils disent, dépanner, ça peut dépanner, mais quand tu as une grosse épicerie à faire, c'est sûr qu'il faut que tu viennes ici , explique-t-elle non loin de l’allée des aliments congelés du Métro.

Denise Moisan à déjà utilisé la navette deux fois depuis sa mise en service la semaine dernière pour faire son épicerie. Photo : Radio-Canada / Marika Wheeler

Enjeu géographique

Si les deux supermarchés sont seulement à 800 mètres l’un de l’autre, l'enjeu le plus important est géographique, explique François Drolet, le coordinateur du Comité Vas-Y.

Ils doivent monter la Côte joyeuse pour se rendre à l'épicerie. C’est quelque chose qui est physiquement très demandant.

Quand il a su que le Provigo fermait temporairement, il s’est inquiété pour la sécurité alimentaire de certains citoyens et a approché le maire pour mettre en place un service d'aide aux résidents qui faisaient leurs courses à pied au centre-ville.

La Côte joyeuse qui sépare les deux épiceries de Saint-Raymond est infranchissable pour certains résidents. Photo : Radio-Canada / Marika Wheeler

Le maire Claude Duplain considère que le service est fondamental .

« Comme maire, je n'ai pas hésité du tout. Ça nous coûte environ 1000 piastres par semaine pour aider les gens à venir faire leur marché, qui sont dans le besoin, qui sont à pied, qui n'ont pas d'auto. » — Une citation de Claude Duplain, maire de Saint-Raymond

La ville a prévu un budget de 8000 $ pour faire la publicité du service et pour l’offrir, au besoin, pendant la durée de la fermeture du marché au centre-ville.

Peu d’autres options

Si l'épicerie peut préparer des paniers d'épicerie pour ramassage en magasin, elle n'offre pas de service de livraison.

Selon François Drolet, l'unique taxi de Saint-Raymond ne pouvait pas assurer le transport des clients pendant la fermeture de l’épicerie.

Le transport par navette est assuré par deux bénévoles. Le premier, qui a un permis de classe 4B, conduit la navette d’une dizaine de places et le deuxième raccompagne les usagers, dont certains à mobilité réduite.

François Drolet, coordinateur du Comité Vas-Y s’est inquiété pour les citoyens qui font leurs courses à pied lors de la fermeture temporaire de l’épicerie du centre-ville. Photo : Radio-Canada / Marika Wheeler

Coup de pouce d’un entrepreneur

La camionnette utilisée comme navette par le comité a un seuil de plus de 50 centimètres et est infranchissable pour certains usagers.

Ce problème a été résolu à la manière du grand Portneuf , estime François Drolet.

On a eu la chance d’avoir un entrepreneur du coin qui a entendu parler de nos besoins et a mis une équipe là-dessus pour réaliser la marche.

L’entreprise Machitech a offert un escalier à deux marches en métal fabriqué sur mesure pour aider les usagers.

Solidarité

Selon le maire, la collaboration qui a permis de trouver une solution à la fermeture temporaire de l’épicerie et la mise en place rapide du service est un témoignage de la solidarité de sa communauté.

Il dit l’avoir vue lors de la veille d’inondations, ainsi que de la panne d’électricité qui a plongé des résidents dans le noir pendant des jours, à la fin décembre.