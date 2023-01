La Sûreté du Québec lance un Centre québécois de dépistage des armes à feu

La stratégie choisie par les policiers est simple, mais elle promet d'être plus efficace, voire plus méthodologique.

Finie donc l'époque où les services de police au Québec compilaient individuellement le fruit de leurs saisies selon différentes méthodologies.

Désormais, les responsables des enquêtes devront contribuer à cette banque de données centralisée au nouveau Centre québécois de dépistage des armes à feu, géré au quartier général de la Sûreté du Québec, à Montréal.

Lorsque les policiers au Québec vont saisir une arme à feu, ils vont remplir de la documentation pour que notre équipe valide la provenance de l'arme, son fabricant, le lieu d'achat aux États-Unis. On va être capables de cibler les sources d'approvisionnement pour reconstituer le chemin de l’arme à feu jusqu’ici au Québec , explique le capitaine Martin Robert, responsable du service d’enquête sur la violence sur les armes à feu et du nouveau Centre de dépistage des armes illégales.

Le capitaine Martin Robert est le responsable du service d’enquête sur la violence sur les armes à feu et du nouveau Centre de dépistage des armes illégales. Photo : Radio-Canada / Photo: Renaud Boulanger, caméraman

La Gendarmerie royale du Canada et l'Ontario ont la même structure. Le temps leur a permis de donner raison à cet investissement, puisqu'il a amélioré le renseignement criminel pour remonter à la source du problème de contrebande dans plusieurs dossiers.

Nous avons une réalité différente du trafic d'armes à feu au Québec par rapport au Canada, explique Martin Robert. Par exemple, on remarque moins d'armes artisanales dans nos perquisitions que nos partenaires dans l'Ouest canadien.

« Ce Centre viendra donner le portrait du problème selon notre réalité québécoise, au lieu d'avoir à travailler avec une banque de données pancanadienne. » — Une citation de Martin Robert, responsable du service d’enquête sur la violence sur les armes à feu et du nouveau Centre de dépistage des armes illégales

Le fléau des armes fantômes fabriquées avec des imprimantes 3D est plus sérieux dans les provinces de l'Ouest canadien qu'au Québec, selon la SQ. Photo : Service de police de Regina

Une meilleure coopération avec les Américains

Le nouveau centre réunit donc des enquêteurs de la Sûreté du Québec, du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), d'autres corps policiers dans la province et même d'un enquêteur américain du Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis.

Pour les équipes sur le terrain comme l'Équipe intégrée de lutte contre le trafic d'armes (EILTA), cela permettra de travailler plus efficacement avec les partenaires policiers américains de l'autre côté de la frontière.

Entre autres, les armes saisies permettront de cibler des commerçants dans des États américains, dont les armes vendues finissent par se retrouver au Québec.

Si plusieurs armes à feu sont saisies à [différents endroits de] la province et on se rend compte qu’elles proviennent du même acheteur aux États-Unis, on va changer de stratégie en cours d’enquête pour frapper plus efficacement , affirme le lieutenant Cédric Gagné, responsable division des équipes intégrées de lutte contre le trafic d’armes à la SQ .

Selon le lieutenant Cédric Gagné de la SQ, qui combat la contrebande d'armes à feu illégales sur le terrain avec le SPVM, les données lui permettront de frapper plus directement le crime organisé. Photo : Radio-Canada / Photo: Pascal Robidas

Ouvrir la voie à des poursuites contre les fabricants?

Pour Francis Langlois, professeur d’histoire spécialisé en armes à feu au Cégep de Trois-Rivières et membre de la chaire Raoul-Dandurand, il s’agit d’une « excellente nouvelle » pour combattre « plus efficacement » l’importation d’armes à feu.

Ça va permettre de remonter les réseaux de trafiquants; savoir qu’est-ce qu’on importe ici, d’où ça provient, quel type de calibre est recherché, est-ce qu’il y a des corrélations à faire ou une tendance. Déterminer si toutes les armes proviennent d’un certain secteur ou de l’étranger tel qu’on le dit. Avoir des données sur le type d’armes, les marques, les calibres et leur origine pourrait aussi, à terme, rendre [l’industrie responsable de sa mise en marché] , estime-t-il.

« Si on finit par voir que certaines marques se retrouvent plus entre les mains des criminels, est-ce qu’on va décider de faire des corrélations entre des mises en marché un peu douteuses, une production qui est énorme et qu’on sait destinée en partie vers le marché noir? C’est des choses qu’on pourrait éventuellement faire. » — Une citation de Francis Langlois, spécialiste en armes à feu

Francis Langlois, membre associé à l'Observatoire sur les États-Unis de la Chaire Raoul-Dandurand Photo : Radio-Canada

Francis Langlois cite en exemple le Mexique, qui a intenté en 2021 une poursuite en justice contre les plus gros fabricants d’armes américains, accusés d’alimenter la violence sur son territoire.