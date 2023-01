Des airs de Pologne dans un petit village nord-ontarien

Des drapeaux polonais flottent un peu partout sur les 34 maisons et multiples entreprises possédées par des Polonais.

À Gogama, on retrouve bien sûr des Coutu, des Carbonneau, Rozon, Lauzon et maintenant des Grzegorzak. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Ce n’était pas toujours comme ça , précise Natalia Kurtycz, qui est arrivée à Gogama en 2002, alors qu'elle était en 3e année. Il y avait peut-être 2 ou 3 familles polonaises dans ces temps-là. Je n’avais pas d’amis polonais de mon âge.

Natalia Kurtycz prépare les champignons devant la demeure familiale. Photo : Avec la permission de Natalie Kurtycz

Ses parents n’ont pas hésité avant de l’envoyer à l’école francophone afin de développer ses amitiés.

C’était important pour eux! Ils voulaient que j’aie la même expérience que les autres, comme il y a beaucoup de francophones dans le Nord , raconte celle qui a appris la langue de Molière en une seule année avec beaucoup de leçons.

La Franco-ontarienne raconte que c’est le bouche-à-oreille qui a fait en sorte que Gogama est devenu une destination prisée par les Polonais.

Comment l’opération charme s’est-elle orchestrée?

Natalia Kurtycz a un souvenir très clair de sa jeunesse à Hamilton, alors que son père allait se ressourcer à Gogama pour pêcher.

La jeune femme de 28 ans se rappelle que le paternel est rentré de ses vacances avec une vision de créer un espace chaleureux de vacances en bordure de l'eau.

Ses parents ont alors fait l’acquisition d’une propriété en bordure du lac Minisinakwa avec cinq chalets à louer.

Au motel, on retrouve des cartes postales en polonais. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Quiet Waters Cottages a ainsi vu le jour.

Le nom qui est un clin d’œil à l’une des plus grandes chansons de son grand-père, Zbigniew Kurtycz, un musicien jazz.

Mon grand-père était un musicien de jazz, une de ses chansons les plus populaires est Cicha woda. Ce qui veut dire eaux calmes. Mon père est très fier de son père. C'est quelqu'un de très reconnu parmi les autres Polonais. On savait que notre "business" serait plus pour les Polonais de Toronto et tout ça. Donc on a choisi ce nom-là.

L’endroit est devenu au fil des années un endroit de repos pour ceux qui vivent dans les grandes villes comme Toronto, Hamilton, Mississauga.

Steve Paszko a découvert Gogama au début des années 2000. Quand j’ai réalisé comment merveilleux était cet endroit, je venais 4, 5, 6 fois par année de Hamilton.

Avant la pandémie, Steve a décidé d’y aménager en achetant avec sa femme le Stardust Motel.

Le drapeau polonais flotte à côté du drapeau canadien dans ce Motel qui appartient aux Paszko. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Il trouve beaucoup de similarités entre sa terre natale et sa nouvelle demeure.

En Pologne, nous avons beaucoup de forêts. On peut cueillir des bleuets et des champignons comme ici, et on a aussi beaucoup de lacs pour pêcher. Ça me rappelle un peu le style de vie que j’avais là-bas.

Miroslaw Baszczyj a aussi mordu à l’hameçon en étant charmé par Gogama après une visite dans les chalets.

Tellement qu’il a acheté une demeure pour ses beaux-parents, avant de venir s’établir à Gogama avec ses trois enfants et d’ouvrir un garage avec une station d’essence.

Le propriétaire de la station d'essence, Miroslaw Baszczyj est connu avec le surnom de Miro dans la petite communauté de 310 habitants. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Liliana Kurtyck, la co-propriétaire du Quiet Waters Cottages , est bien fière de son coup qui a commencé en attirant des amis, puis des amis d’amis.

Ils ont décidé à leur tour d’acheter des propriétés. Je peux dire que nous avons retiré la moitié de la communauté polonaise du sud pour les amener dans le Nord , blague-t-elle.

Gerry Talbot, un retraité originaire de Gogama, encore très impliqué dans le village, voit d'un bon oeil l'arrivée des familles polonaises.