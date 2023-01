Entente de principe entre l’OSQ et ses musiciens

L’Orchestre symphonique de Québec (OSQ) et ses musiciens ont conclu une entente de principe. La convention collective était échue depuis 2020.

Une majorité de musiciens a voté pour l’entente de principe survenue la semaine dernière.

[Ils] faisaient face à un quasi-gel salarial depuis leur dernière convention collective signée en 2015 et souhaitaient obtenir un rattrapage salarial afin qu’ils et elles puissent gagner honorablement leur vie , peut-on lire dans le communiqué émis, mercredi, par la Guilde des musiciens et musiciennes du Québec.

Étant donné l’inflation qui sévit en ce moment, leurs salaires de 2015 n'étaient plus considérés comme adéquats.

Insatisfaits de la tournure des négociations, les musiciens s'étaient tournés vers les médias en décembre pour faire pression sur leur employeur. Un mois plus tard, les négociations ont porté fruit.

Cette nouvelle convention collective nous permettra finalement de rejoindre les conditions salariales qu’ont nos collègues œuvrant pour d’autres organisations comparables à Québec. L’Orchestre symphonique de Québec a compris toute l’importance d’améliorer la rétention des musicien(ne)s afin d’assurer la pérennité de cette dernière au cours des prochaines années , estime Mélanie Forget, présidente de l’Association des musiciens et musiciennes de l’Orchestre symphonique de Québec.

Nouveau chef

Cette entente de principe survient au même moment où l’orchestre accueille un nouveau directeur musical. M. Clemens Schuldt dirigera un premier concert mercredi soir. Il succède à Fabien Gabel. Le poste était vacant depuis la fin de la saison 2020-2021.