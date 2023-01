Delta Air Lines confirme l’achat de 12 Airbus A220 supplémentaires

Ces 12 avions A220 supplémentaires nous aideront à propulser notre flotte de plus en plus rationalisée, tout en offrant à nos clients l'expérience en vol de haut niveau qu'ils attendent en voyageant avec Delta , a dit Kristen Bojko, vice-présidente de la flotte chez Delta dans un communiqué.

C’est la quatrième fois que Delta commande des A220 supplémentaires à Airbus. Ce qui fait du transporteur américain le plus important opérateur de ce type d’avion au monde. Première compagnie américaine à opérer le A220 en octobre 2018, Delta possède aujourd’hui 415 appareils Airbus, incluant 59 avions A220.

L’avion connecte aujourd'hui les passagers de Delta sur plus de 100 routes et avec 25 % de moins de carburant et d’émissions de CO2. C’est ce qu’il y a de meilleur pour l’aviation d’aujourd’hui et de demain , se félicite Christian Scherer, directeur commercial et directeur international chez Airbus.

L’A220 est le seul avion spécifiquement conçu pour le marché des 100-150 sièges, explique Airbus. […] L'A220 offre à ses clients une empreinte sonore réduite de 50 % en plus d’émettre environ 50 % de NOx que les normes de l'industrie.

Conçus à l’origine par le constructeur canadien Bombardier dans le cadre de la C Series, la production de l'A220, un appareil ultramoderne et économique en carburant, a été cédée au géant européen Airbus en octobre 2017 en raison de difficultés de mise en marché chez Bombardier. L’assemblage des A220 a été conservé en partie au Canada, dont à l’ancienne usine Bombardier de Mirabel.

Airbus a livré jusqu’ici 246 avions A220 à 16 compagnies aériennes dans le monde. Le constructeur européen comptait plus de 800 appareils A220 dans son carnet de commandes à la fin décembre.

La cadence de production de l'A220 d'Airbus, assemblé en partie à Mirabel, a cependant dû être ralentie par les difficultés de la chaîne d'approvisionnement en 2022. L'avionneur français estime que le programme, toujours détenu à 25 % par l'État québécois, devrait malgré tout atteindre la rentabilité vers 2025.

En moyenne, Airbus a livré 4,4 avions A220 par mois au cours de l'année 2022. Elle veut atteindre un rythme mensuel de 14 appareils d'ici 2025.