L’audience sur la libération conditionnelle des sœurs Quewezance se poursuit

Ces dernières avaient été arrêtées en rapport au meurtre d’un fermier de 70 ans, Anthony Joseph Dolff, tout près de Kamsack.

Odelia et Nerissa Quewezance ont toujours maintenu leur innocence. Leur famille et leur avocat, James Lockyer, affirment qu’une autre personne, qui était mineure à l’époque, a confessé et été condamnée pour meurtre au second degré dans cette affaire. Selon James Lockyer, elle a aussi indiqué que les deux sœurs n’étaient pas impliquées dans ce crime bien qu’elles étaient présentes lorsqu'il a eu lieu.

Alors que le ministère fédéral de la Justice revoit leurs condamnations, les deux soeurs sont en Cour cette semaine pour demander une mise en liberté sous conditions.

Leur avocat a la tâche de prouver que leur demande est sérieuse, qu’elles s’engagent à retourner en Cour si besoin et que leur liberté conditionnelle tiendrait compte des intérêts du public.

La procureure de la Couronne Kelly Kaip s’oppose à leur demande. Lors de la première journée d’audience mardi, elle a interrogé les deux sœurs sur d’autres condamnations dont elles ont fait l'objet dans le passé et sur le fait que Nerissa Quewezance n’avait autrefois pas respecté les conditions d'une précédente remise en liberté.

Cette dernière a reconnu qu’elle avait des problèmes de dépendance à l’époque et c’est ce qui l’avait conduit à ne pas respecter les règles imposées.

Odelia et Nerissa Quewezance ont affirmé qu’elles sont ouvertes à respecter des conditions, comme l’abstinence aux drogues ainsi que l’imposition d’heure de rentrée.

Si elle obtient la liberté conditionnelle, Odelia Quewezance veut aller vivre avec sa famille. Nerissa, elle, espère trouver refuge chez le vice-chef du Congrès des Peuples autochtones du Canada (CAP), Kim Beaudin.

Ce dernier a longtemps soutenu la cause des deux soeurs car il estime qu’elles sont toutes deux victimes d’un système judiciaire qui est aux prises du racisme et des préjugés.

Avec les informations de Dayne Patterson