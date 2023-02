Lyse Deselliers : connecter avec la nature et exprimer sa gratitude en couleurs

Son travail est intimement lié à la nature qui l'entoure et au sentiment de gratitude qu'elle lui insuffle.

Ses acryliques représentent souvent une vue de la vallée du haut des airs. On les reconnaît par leurs couleurs vibrantes et le mouvement qu’elle crée avec ses lignes. Elle est inspirée par le mouvement impressionniste, mais surtout par les peintres paysagistes du Groupe des sept.

Le fait qu’ils allaient peindre dans la nature, c’est venu me chercher. Il y a quelque chose qui ressort dans leurs peintures qui est vraiment brut, honnête. Et ça représente beaucoup la façon dont je vois la nature. De la même façon qu'ils ont connecté avec moi, j’aimerais connecter avec les autres.

Toile de la peintre Lyse Deselliers qui s'inspire des paysages de la vallée de l'Okanagan. Photo : Radio-Canada

Ex-vétérinaire pour animaux sauvages, Lyse Deselliers célèbre la nature de la région et veut préserver les habitats naturels.

Lorsque j’étais vétérinaire, je me suis rendu compte que sauver un animal, ça n’avait pas tellement d’impact sur l’écosystème. Mais si on protège le territoire, on a beaucoup plus d’impact.

Elle crée des toiles de toutes les grandeurs, mais elle adore surtout travailler sur de grands formats.

On m’a commandé une toile de 4 pieds par 12 pieds de long (1,2 m x 3,6 m) pour une grosse tour à Kelowna. C’était une scène de l’Okanagan. Et ça, c’est vraiment amusant. Je rentre dedans, littéralement.

Lyse Deselliers peint surtout les paysages majestueux de la vallée de l’Okanagan. Photo : Lyse Deselliers

Elle travaille beaucoup par thèmes qui tournent souvent autour de l’écologie de la vallée. Récemment, elle a conçu une exposition pour rendre hommage à ces fermiers de l’Okanagan qui font pousser leurs fruits et légumes de façon écologique.

Une autre série, consacrée aux organismes de protection de l'environnement, donnait une partie des profits des ventes à ces organismes.

Il y a un mythe ici, dans l’Okanagan, que nous avons beaucoup d’eau. Les lacs sont fantastiques et la qualité de l’eau est très bonne. Mais, ça n’a pas toujours été le cas. Il y a des gens qui ont dédié leur vie à les nettoyer. [...] Pour cette exposition, chaque peinture était juxtaposée à une courte entrevue que j’ai faite avec les gens qui travaillent dans ce milieu.

Elle a également donné plusieurs formations, mais lorsque la pandémie a rendu cela impossible, elle a créé un blogue pour partager tout ce qu’elle sait.

C’est tout ce que je sais. Alors si les gens veulent apprendre, je leur dis : "je n’enseigne pas en ce moment, mais allez sur mon site. Si vous apprenez tout ça, vous en saurez autant que moi" , dit-elle en riant.

Lyse Deselliers présentera une exposition intitulée The food we grow à la galerie Osoyoos du 24 mai au 14 juin prochain, puis au vignoble Hillside tout au long de l'été.