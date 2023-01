Un cartographe de Val Marie crée une carte de la Fransaskoisie

Alex McPhee, un cartographe habitant Val Marie, dans le sud de la Saskatchewan, a créé une carte de la Fransaskoisie. En utilisant les données du dernier recensement, il y répertorie toutes les communautés où se trouvent des francophones, en plus d'y indiquer leur nombre.

L'idée de créer cette carte lui est venue il y a quelques années alors qu'il participait à un marché des fermiers à Gravelbourg. Une initiative qui lui a permis d'entamer de nombreuses conversations avec les gens du village.

Ça les a vraiment fait parler de leur histoire familiale et de ce qu'ils ont fait pour la langue , se rappelle-t-il.

Bien qu'il ne soit pas francophone, le cartographe admet avoir un intérêt particulier pour les communautés fransaskoises et métisses, notamment parce que le français est l’une des deux langues officielles, mais aussi en raison de la longue présence francophone en Saskatchewan.

On voit encore beaucoup d'institutions politiques, de couvents, d'écoles religieuses et laïques [avec des noms français]. Ceux-ci ont été construits par un peuple conscient de lui-même qui s'intéressait à son avenir et à l'avenir de sa langue , explique le Saskatchewanais.

Alex McPhee adore rencontrer les gens et discuter avec eux. Ses cartes où il présente divers aspects culturels d'un endroit sont, pour lui, un moyen efficace d'engager les conversations.

« Je veux entendre parler les gens. Comment êtes-vous reflétée dans la géographie et dans mon travail? » — Une citation de Alex McPhee, cartographe

Représenter la culture et l'histoire du territoire

Du plus loin qu'il se rappelle, Alex McPhee s’est toujours intéressé à la cartographie. Déjà, alors qu’il étudiait la géophysique à l’Université de l’Alberta, le futur cartographe aimait créer différentes cartes. Je faisais ça pour le plaisir alors que j'aurais dû prêter plus attention à mes cours , admet-il en riant.

Son plus récent projet, une carte murale représentant la Saskatchewan, s’est vendu à plus de 1300 exemplaires en seulement deux mois. Photo : Radio-Canada / Nicole Lavergne Smith

Installé dans le village de Val Marie depuis maintenant trois ans, il croit que c’est l’endroit parfait pour exercer son métier. L’hiver lui offre la tranquillité nécessaire pour se concentrer et l’été emmène toujours des milliers de visiteurs en raison du Parc national des Prairies qui se trouve à proximité.

J'aime vraiment montrer ce que je fais. C'est pourquoi j'aime vivre dans un village touristique : le Parc national attire environ 20 000 personnes par an. La plupart d'entre eux sont intéressés par l'histoire qui les entoure.

Force est de constater que le travail d'Alex McPhee est apprécié des touristes et des Saskatchewanais. Son plus récent projet, une carte murale représentant la Saskatchewan, s’est vendu à plus de 1300 exemplaires en seulement deux mois.

Sur cette carte, on retrouve différents aspects culturels, démographiques et historiques de la province : les communautés ayant encore un élévateur à grain, une fleur de lys pour représenter la présence fransaskoise et un signe d'infini pour montrer celle des Métis.

Alex Mcphee a envoyé sa carte de la province dans plus de 210 communautés à travers la province. Photo : Radio-Canada / Nicole Lavergne Smith

Presque chaque jour, le cartographe emboîte ses créations pour les envoyer aux quatre coins de la province et du pays.

Pour lui, c'est une réelle fierté de pouvoir offrir une carte qui représente les gens de la Saskatchewan.