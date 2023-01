Les carrières de Pierre Bruneau et Lisa LaFlamme célébrées aux prix Écrans canadiens 

L’Académie canadienne du cinéma et de la télévision a dévoilé mercredi la liste des lauréats et lauréates des prix spéciaux pour 2023. Ceux-ci récompensent les membres de l’industrie audiovisuelle canadienne ayant apporté une contribution exceptionnelle au secteur et à la société dans son ensemble.

Pierre Bruneau est lauréat du Prix pour l’ensemble d’une carrière, remis à une personne canadienne pour son parcours exceptionnel ayant eu un impact significatif sur l’industrie audiovisuelle au Canada ou à l’étranger.

Celui qui a passé 46 ans sur les ondes de TVA a présenté près de 40 soirées électorales, a animé une douzaine de débats des chefs et a reçu 23 fois le prix Artis du meilleur présentateur de nouvelles. Recevoir ce prix pour l’ensemble de ma carrière représente un grand honneur. Je suis extrêmement touché et je l’accepte avec grande humilité , a affirmé le journaliste dans un communiqué.

Le prix du journalisme parlé pour Lisa LaFlamme

Lisa LaFlamme, dont le congédiement abrupt par CTV avait beaucoup fait jaser l’an dernier, est quant à elle lauréate du prix Gordon Sinclair pour le journalisme parlé, remis à un ou une journaliste du Canada pour sa carrière exceptionnelle.

Rappelons que Bell Média a remplacé en décembre le grand patron de l’information à CTV News, Michael Melling, après le départ soudain de la cheffe d’antenne vedette de la chaîne, qui avait soulevé des questions d’âgisme et de sexisme. Lisa LaFlamme a été décorée de l’Ordre du Canada en novembre.

Lisa LaFlamme Photo : La Presse canadienne / George Pimentel

Un prix humanitaire pour Ryan Reynolds

De son côté, l’acteur Ryan Reynolds a reçu le Prix humanitaire, qui récompense une contribution extraordinaire ou un acte de compassion réalisé au cours de l’année précédente.

Reconnu pour son esprit philanthropique, l’artiste a fait des dons généreux à des organismes comme Water First Education and Training Inc. et le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, afin de soutenir les familles ukrainiennes déplacées. Il a aussi lancé en 2019 une campagne afin de récolter des fonds pour l’Hôpital pour enfants malades de Toronto, en vendant des chandails de Noël à l’esthétique discutable .

Il a également fondé deux organismes visant à offrir aux communautés sous-représentées un meilleur accès au secteur créatif : Group Effort Initiative (GEI) et Creative Ladder.

L'acteur canadien Ryan Reynolds Photo : Getty Images / Mike Coppola

Les autres personnalités lauréates des prix spéciaux sont l’actrice canadienne Catherine O’Hara, les acteurs canadiens Simu Liu et Peter MacNeill, la journaliste Tracy Moore et le producteur de films Paul Pope. Les accomplissements des personnes gagnantes seront soulignés lors de la Semaine du Canada à l’écran, qui se tiendra à Toronto du mardi 11 au dimanche 16 avril 2023.