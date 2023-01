Les patients satisfaits des soins de santé en Estrie, mais veulent plus d’informations

Le sondage, auquel ont répondu 3616 usagers de manière virtuelle, a été déployé en mai et juin et a été utilisé dans le cadre du programme d'accréditation Agrément Canada. La vaste majorité des répondants avaient utilisé des services à l'hôpital, mais quelques-uns avaient obtenu des soins à domicile ou résidaient en CHSLD.

C'est une première au Québec. Tous les établissements [de santé] ont mis l'épaule à la roue pour réaliser ce sondage, explique Geneviève Pinard, directrice adjointe à la qualité et à la sécurité des soins par intérim au CIUSSS de l'Estrie - CHUS. Le but est d'utiliser les résultats pour voir quels éléments on peut améliorer et voir aussi quels sont les bons coups à travers ces résultats.

Selon Geneviève Pinard, le sondage a démontré que les usagers sont très satisfaits de l'accueil qu'ils reçoivent, la courtoisie du personnel, le respect, l'environnement. Ils se sentent en sécurité dans les lieux, la propreté semble adéquate. Aussi, la réceptivité et le soutien du personnel, on démontre de l'intérêt pour leur bien-être, on fait preuve de discrétion, on fournit des indications claires et faciles à comprendre.

« La relation de confiance semble bien établie entre le personnel et les usagers. » — Une citation de Geneviève Pinard, directrice adjointe à la qualité et à la sécurité des soins par intérim au CIUSSS de l'Estrie - CHUS

« La relation de confiance semble bien établie entre le personnel et les usagers », soutient Geneviève Pinard. Photo : Radio-Canada / André Vuillemin

Des améliorations à apporter quant aux droits et responsabilités des patients

Cependant, toujours selon les résultats du sondage, les milieux de santé doivent trouver des façons d'améliorer la gestion des médicaments [notamment] au niveau des explications des effets secondaires , donne Geneviève Pinard en exemple.

Les usagers nous disent aussi qu'ils répètent beaucoup les mêmes informations, ajoute-t-elle. Ça peut paraître étonnant, mais c'est connu que les usagers nous disent qu'ils doivent répéter souvent l'information. Des fois, ce sont [à cause] des bris dans la continuité des soins et services.

Les patients estiment qu'ils devraient être mieux informés de ce qu'ils doivent faire à la sortie de l'hôpital, et voudraient obtenir davantage de détails quant à la gestion des médicaments. Photo : getty images/istockphoto / imyskin

Le manque d'informations concernant les étapes suivant une sortie de l'hôpital a également été montré du doigt. Comment on soutient les usagers pour prendre soin d'eux-mêmes? explique Geneviève Pinard. Est-ce qu'on donne suffisamment d'informations? Qui rejoindre en cas d'inquiétudes? À qui se référer? Quels organismes peuvent apporter du soutien?

« Un des éléments qui est ressorti de façon importante, c'est que les usagers n'ont pas vu les affiches ou les dépliants sur les façons de faire connaître une insatisfaction ou une plainte. Et certains disent qu'ils ne seraient pas à l'aise de porter plainte. » — Une citation de Geneviève Pinard, directrice adjointe à la qualité et à la sécurité des soins par intérim au CIUSSS de l'Estrie - CHUS

Les résultats du sondage ont été acheminés aux différentes directions du CIUSSS, qui décideront des prochaines actions à mettre en place pour améliorer les services.

Certaines actions étaient déjà en cours et vont se poursuivre, souligne Geneviève Pinard. D'autres actions vont certainement être bonifiées. On est vraiment à l'étape d'analyser pour savoir quelles actions vont être prises pour améliorer l'expérience des usagers. On va suivre cela tout au long de l'année.

Elle ajoute que le sondage sera répété dans cinq ans, et que d'ici là, d'autres initiatives viendront assurer un suivi au cours des prochaines années.