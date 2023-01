Les magasins Zellers de retour dans 24 villes au Canada

Tous ces Zellers seront implantés dans des succursales existantes des magasins La Baie d’Hudson sous la forme d’espace de vente de 8000 à 10 000 pieds carrés, selon la dimension des succursales, où on retrouvera la marque et le décor des défunts magasins Zellers.

On y offrira notamment des produits de décoration intérieure, des jouets, des vêtements, des articles pour bébés ainsi que pour les animaux de compagnie à bas prix. Le tout présenté dans le rouge et le blanc qui caractérisent Zellers , promet la Baie d’Hudson. On y promet un service utile et efficace .

Le géant du commerce au détail qui mise sur la nostalgie des consommateurs qui ont connu et aimé la marque Zellers pendant plus de 80 ans renforcera l’expérience en la rendant disponible partout au pays par le biais d’une plateforme de commerce en ligne (Zellers.ca).

Une section Zellers aménagée dans la succursale de la Baie d'Hudson de Burlington, en Ontario. Photo : Radio-Canada / Philippe de Montigny

Pour la toute première fois, les Canadiens d'un océan à l'autre pourront magasiner en ligne et au bout des doigts tout l'inventaire de Zellers , souligne la compagnie dans un communiqué.

Fondés en 1931, les magasins Zellers ont fait partie du paysage commercial canadien pendant plus de 80 ans avant d’être majoritairement fermés en 2013. La Baie d’Hudson, qui avait racheté Zellers en 1978, avait vendu la majorité des baux de ses magasins Zellers à la chaîne Target en 2011 avant de fermer la plupart des Zellers restants en 2013.

Target qui n'a pas connu le succès escompté au Canada y a fermé toutes ses succursales en 2015.

Zellers, qui comptait environ 350 succursales au pays à la fin des années 1990, était la chaîne de magasins au rabais de La Baie. Le détaillant n’avait gardé qu’une poignée de Zellers comme points de vente de liquidation jusqu'en 2020.