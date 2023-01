Un juge rejette la poursuite de groupes environnementaux contre la Colombie-Britannique

Le juge Jasvinder Basran a statué mardi que la province a bel et bien respecté les obligations de sa loi lancée en 2019 et que celle-ci n’oblige pas Victoria à préciser de stratégies pour atteindre ses objectifs.

Le groupe de bienfaisance Ecojustice, qui agit au nom du Sierra Club de la Colombie-Britannique, a déposé la poursuite en mars 2022.

Il affirme que le rapport du ministère de l’Environnement et des Changements climatiques de 2021 ne fournit pas assez de détails sur les cibles à atteindre pour 2025, 2040 et 2050 et pour le secteur du pétrole et du gaz pour 2030.

Le rapport sur les émissions de gaz à effet de serre publié par la province en 2021, qui fait l’objet de la poursuite, statue que la Colombie-Britannique n’atteindra pas son objectif de 2025, par environ deux tonnes métriques d'équivalents de dioxyde de carbone.

Ce jugement déçoit Alan Andrews d’Ecojustice qui estime que la Loi sur la responsabilité en matière de changements climatiques doit être modifiée.

C’est clair que cette loi n’assure pas l’obligation de rendre des comptes que le gouvernement avait promis avec fanfare il y a plusieurs années, déclare le militant.

Les groupes se réjouissent par contre que la cour ait accepté d’entendre leur cause, car la province demandait que le tribunal rejette la poursuite avant même de l’avoir entendue, affirmant que c’était seulement à l’Assemblée législative de réviser ce rapport.

La bonne nouvelle est que la cour nous a donné raison que les Britanno-Colombiens ont le droit de demander des comptes au gouvernement sur son respect de la Loi sur la responsabilité en matière de changements climatiques, dit Jens Wieting, du Sierra Club.

Dans une déclaration écrite, le ministère de l’Environnement de la Colombie-Britannique s’est dit satisfait du jugement.

Ecojustice et le Sierra Club ont 30 jours pour décider de porter ou non la décision en appel.

Avec les informations d’Eva Uguen-Csenge