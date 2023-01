Microsoft abolit 10 000 emplois en raison de la conjoncture économique

Les temps sont durs pour les géants de la technologie. Après Meta, maison mère de Facebook et d'Instagram, et Amazon, c’est au tour de Microsoft d’annoncer l’abolition de 10 000 emplois d’ici la fin de mars dans le cadre d’une série de mesures d’économies.

L’entreprise de Redmond, dans l’État de Washington, supprimera un peu moins de 5 % de ses effectifs. Dans un communiqué, Microsoft explique avoir pris cette décision en réponse aux conditions macroéconomiques et aux changements de priorités des clients .

L'entreprise prévoit modifier son portefeuille d'équipements informatiques et réduire le nombre d'espaces de travail.

Ces mesures d'économies représenteront une charge de 1,2 milliard de dollars américains dans les comptes du deuxième trimestre décalé que le groupe doit dévoiler le 24 janvier. Son chiffre d'affaires est attendu en progression de seulement 2,7 % sur un an, un rythme très faible pour le géant informatique habitué à une croissance à deux chiffres.

Dans une lettre aux employés rendue publique, le patron de Microsoft, Satya Nadella, explique que si les clients ont accéléré leurs dépenses informatiques pendant la pandémie , ils sont maintenant en train de chercher à les optimiser pour faire plus avec moins .

Les entreprises du monde entier font par ailleurs preuve de prudence face aux risques de récession tandis que les progrès de l'intelligence artificielle secouent le secteur, avance-t-il.

Un secteur qui abolit des postes par milliers

Au début de janvier, le géant du commerce électronique Amazon annonçait qu’il allait supprimer un peu plus de 18 000 emplois dans le monde. « L'examen de notre planification annuelle [....] a été plus difficile cette année compte tenu de l'incertitude économique et du fait que nous avons embauché massivement au cours des dernières années », expliquait à ce moment le directeur général Andy Jassy.

À la fin de septembre 2021, le groupe comptait 1,54 million d’employés dans le monde.

En novembre dernier, Meta, maison mère de Facebook et d'Instagram, annonçait la suppression de plus de 11 000 emplois, ce qui représentait 13 % de son personnel.

Le géant californien, qui comptait plus de 87 000 employés dans le monde à la fin de septembre 2021, lutte contre la flambée des coûts et la faiblesse du marché de la publicité.

Twitter a aboli en novembre dernier environ 50 % des 7500 emplois que comptait l’entreprise de San Francisco dans le sillage du rachat par l’entrepreneur Elon Musk.

Au Canada, Shopify, une entreprise spécialisée dans le commerce électronique, a éliminé 10 % de son effectif en juillet dernier. L’entreprise d’Ottawa comptait 10 000 employés et sous-traitants à la fin de 2021.

L’agrégateur Layoffs.fyi a recensé 154 336 employés de plus de 1000 entreprises technos dont les postes ont été abolis en 2022. Et 2023 n’augure pas mieux : l’agrégateur recense déjà plus de 25 000 postes abolis au sein d’une centaine d’entreprises.