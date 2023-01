La N.-É. annonce sa liste de changements pour accélérer les soins aux urgences

Toutes les personnes qui travaillent dans le domaine des soins d'urgence font tout leur possible, jour après jour, pour offrir les meilleurs soins possibles à leurs patients , reconnaît la ministre de la Santé et du Mieux-être, Michelle Thompson.

Ce plan devrait les aider à aider leurs patients à recevoir plus rapidement les soins dont ils ont besoin.

Le plan d'amélioration des soins d'urgence veut garantir la priorité aux personnes qui ont les besoins les plus urgents et survient dans la foulée de la mort de deux femmes qui se sont présentées aux urgences et ont attendu trop longtemps pour des soins.

Après avoir rencontré des dirigeants de la santé et des représentants de professionnels, le gouvernement de Tim Houston fait part de ses priorités pour améliorer le délai d'intervention des ambulances et offrir des soins d’urgence dans un plus grand nombre d'endroits, dans le but de désengorger les salles d'urgence.

Régler le problème des ambulances

La province compte s’attaquer à la lenteur des services ambulanciers en formant des équipes menées par des médecins qui vont aider à transférer les patients des ambulances à la salle d'urgence le plus rapidement.

La province compte ajouter une deuxième ambulance aérienne pour les déplacements entre Yarmouth et Halifax pour alléger le travail des ambulanciers paramédicaux. Photo : Radio-Canada / Rebecca Martel

D’ailleurs elle compte aussi offrir la formation d'ambulancier paramédical dans un plus grand nombre de collèges communautaires et promet une remise de 11 500 $ sur les droits de scolarité pour ceux qui acceptent de travailler en Nouvelle-Écosse pendant au moins trois ans.

Et pour permettre aux ambulanciers paramédicaux de rester dans leur communauté, la province compte ajouter une deuxième ambulance aérienne pour les déplacements entre Sydney et Halifax et entre Yarmouth et Halifax.

Élargir l’offre de soins d’urgence

Tim Houston continue de miser sur les soins virtuels qu’il veut rendre disponibles à plus de gens et il souhaite augmenter les soins octroyés en pharmacies.

La province compte aussi augmenter le nombre de cliniques mobiles et les soins qu’elles prodiguent.

Puis le gouvernement promet aux Néo-Écossais une nouvelle application mobile, pour les aider à trouver les services appropriés à leurs besoins.

La province veut également moderniser son approche des soins d’urgences en offrant aux équipes des données en temps réel sur la disponibilité des lits dans tout le système de santé et en déployant des adjoints aux médecins et des infirmières praticiennes dans les hôpitaux.

La PDG de Santé Nouvelle-Écosse, Karen Oldfield. Photo : Communications Nouvelle-Écosse

Le système de soins de santé a été créé à une époque différente et, à l'exception des progrès technologiques, il n'a presque pas changé depuis , admet Karen Oldfield, présidente et directrice générale, Santé Nouvelle-Écosse.

Elle est bien consciente des pressions sur le système de santé et elle croit que les choses peuvent changer.

Personne ne peut soulever cette montagne sans aide , dit-elle. Nous y arriverons si nous agissons tous de concert dans un but commun, soit pour un système qui est prêt, réactif et fiable.

La province convient que ces mesures ont pour la plupart déjà été soulevées dans le plan d’action sur la santé, mais précises qu’elles seront désormais priorisées.

Avec les informations de Frances Willick, de Kheira Morellon et d'Héloise Rodriguez-Qizilbash