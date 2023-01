Les premières collectes de compost à Sept-Îles prévues pour l’été 2024

En 2019, la Municipalité septilienne sollicitait déjà l’aide financière du gouvernement provincial pour ce projet.

Pour expliquer le retard de l’implantation, la direction générale de la Ville de Sept-Îles blâmait en avril dernier la lenteur de l'attribution des subventions et des autorisations du gouvernement du Québec.

Maintenant que nous avons la confirmation de cette subvention de 1,9 million de dollars, on passe à la vitesse grand V , explique le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré.

Le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré (photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

De cette somme, 1 457 237 $ doit servir à la mise en place d'un site de compostage et à l'achat d'appareils de déshydratation des boues de fosses septiques.

Le reste de la somme, qui est de 444 333 $, doit permettre à la Ville de Sept-Îles d'acheter l’équipement pour la collecte des matières organiques résidentielles, dont 13 330 bacs de collecte.

La Municipalité estime le coût total pour implanter le bac brun à 5,8 M$, indique Steeve Beaupré en entrevue à l'émission Bonjour la Côte.

Cette somme était déjà prévue dans le cadre financier et dans le budget 2023 de Sept-Îles. Ça a déjà été budgété et étudié en 2022 et en 2021 , lance-t-il.

La Municipalité compte offrir le service aux résidents de Sept-Îles dans les premiers temps. Par la suite, le déploiement du service de compostage va avoir lieu auprès des commerces, des industries et des édifices publics , précise le maire.

Il rappelle que Québec exige que le service de collecte des matières organiques soit offert dans toutes les municipalités d’ici 2025.

Le maire ajoute que les matières compostées se retrouveront au lieu d'enfouissement technique de la Ville de Sept-Îles.

Selon un communiqué de Québec, le système de compostage va desservir, à terme, Sept-Îles, Port-Cartier, une partie du territoire non organisé (T.N.O.) du Lac-Walker ainsi que la communauté de Uashat mak Mani-utenam.