Travaux à l’hôtel de ville de Montréal : la facture explose, l’opposition s’emballe

Dans le hall de l'hôtel de ville de Montréal, les panneaux de gypse s'entassent non loin des piles d'outils et des fils électriques. Le chantier de la modernisation du bâtiment historique va bon train... tout comme la facture qui y est associée.

En 2018, la Ville chiffrait à 115 millions de dollars le coût total des travaux. Depuis leur début, l'estimation n'a fait que grimper. Elle atteint aujourd'hui les quelque 200 millions.

Une hausse que l'administration Plante explique par plusieurs facteurs. La pandémie, d'abord, et les restrictions sanitaires qui y ont été associées auraient occasionné des retards. Puis, l'inflation galopante des derniers mois aurait contribué à gonfler le prix des matériaux et de la main-d'œuvre. Ajoutant à cela certains extra qui se sont ajoutés au chantier, comme une salle d'exposition et un café ouvert au public.

Les retards ont été accentués par la découverte d'amiante dans le bâtiment, précise la ville.

L'hôtel de ville de Montréal est fermé depuis 2019. Les travaux du conseil municipal se font depuis dans l'édifice Lucien-Saulnier avoisinant.

Rénovations de l’hôtel de ville de Montréal. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Dépenser comme s'il n'y avait pas de lendemain

Mais ces dépassements de coûts font bondir l'opposition. L'expression dans les temps, dans le budget, ça ne veut rien dire pour Projet Montréal , selon le chef d'Ensemble Montréal, Aref Salem.

Lorsqu'elle a présenté son dernier budget, l'administration Plante a menti aux Montréalais en leur disant qu'il n'y aurait pas de dépassement de coût , a ajouté M. Salem dans un communiqué.

Ce projet est un exemple flagrant de la mauvaise gestion de cette administration, qui dépense l'argent des contribuables comme s'il n'y avait pas de lendemain.

Le chef de l'opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Montréal, Aref Salem. Photo : Radio-Canada / Jérôme Labbé

Mais la Ville se défend. Effectuer ces travaux de modernisation était une évidence , selon Émilie Thullier, responsable des infrastructures au comité exécutif.

Imaginez si l'on avait laissé [l'hôtel de ville] comme ça, et que la bâtisse tombe en ruines et qu'on doit la démolir , a-t-elle ajouté.

Moderniser, sans dénaturer

Le projet de rénovation a été mis en branle par l'administration précédente, mais selon Mme Thullier, Projet Montréal a mis davantage l'accent sur la préservation du caractère historique du bâtiment, âgé d'environ 150 ans.

Les ouvriers s'affairent donc à faire de l'hôtel de ville un bâtiment moderne, au goût du jour, mais ils ont également le mandat de préserver son histoire, en conservant entre autres les boiseries et les plafonds art déco.

La Ville promet que le chantier sera complété en 2023. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Selon la Ville, cette transformation fera du bâtiment un endroit plus convivial, accueillant et accessible à tous .

Davantage de salles et d'endroits de l'hôtel de ville seront ainsi accessibles au public. Parmi ceux-ci, notons le balcon extérieur où l'ancien président français Charles De-Gaulle a prononcé son fameux discours de 1967, lors duquel il avait lancé Vive le Québec libre! .

La Ville de Montréal assure que les travaux de rénovation seront parachevés en 2023.

D'après un texte de Simon Nakonechny, CBC