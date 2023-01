Moins de 1% d’une subvention aux petites entreprises a été utilisée au Manitoba

Sur les 6 millions de dollars prévus dans le budget du programme d’aide au rajustement du salaire minimum pour les petites entreprises  (Nouvelle fenêtre) , la province n’a versé que 20 400 $ des fonds — soit 0,3 % — à un total de 108 entreprises, selon le gouvernement.

Le programme de six mois, qui a débuté en octobre dernier, est encore en vigueur jusqu’à la fin du mois de mars.

Les propriétaires d’entreprises affirment que les démarches administratives pour demander ces subventions sont trop contraignantes pour le montant que les petites entreprises recevraient.

La subvention fournit jusqu’à 50 cents par heure par travailleur, jusqu’à un maximum de 20 employés, mais uniquement pour le personnel qui a obtenu une augmentation de salaire en octobre dernier à la suite du nouveau salaire minimum, qui est passé de 11,95 $/h à 13,50 $/h.

Au maximum, une entreprise reçoit environ 480 dollars pour un seul salarié à temps plein payé au salaire minimum, au cours du programme de six mois.

Beaucoup de paperasse pour peu d’argent

Chuck Davidson, président de la Chambre de commerce du Manitoba, estime que le faible taux de participation montre que le programme n’a pas fonctionné .

Les résultats que nous allons obtenir, ou les dollars que nous pourrions potentiellement récupérer, cela ne correspond pas au temps qu'on doit y consacrer , indique-t-il.

M. Davidson apprécie cette aide financière, mais il soutient que l’obtention de l’argent est trop compliquée. Il précise que cela peut prendre des heures aux entreprises pour s'occuper des documents administratifs que la province exige après chaque cycle de paie.

Même si [un propriétaire d’entreprise] aimerait pouvoir recevoir cet argent, ce n’est pas assez important pour [qu'il] passe du temps à le faire , mentionne-t-il.

De son côté, Thomas Schneider, propriétaire de la pizzeria Tommy’s à Winnipeg, n’a pas encore fait de demande de subvention. Il a fait le calcul et s’est rendu compte qu’il n’aurait reçu que 2,50 $ sur l'ensemble de sa masse salariale. Cela ne valait pas la peine de remplir la paperasse ni pour lui ni pour personne d’autre, dit-il.

Le comptable facturerait beaucoup plus que les 2,50 $ que j’aurais reçus , indique M. Schneider.

Si sa subvention est si faible, c’est parce que seuls quelques-uns de ses employés se trouvaient au bas de l'échelle salariale l'automne dernier et ils ne travaillaient pas beaucoup d'heures.

Élargir le programme pour un meilleur fonctionnement

La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) a fait pression sur la province pour qu’elle élargisse le nombre d’entreprises admissibles à la subvention, en faisant passer le plafond des entreprises de 20 à 100 employés en décembre.

Selon Brianna Solberg, de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, la subvention est un filet de sécurité mais elle n'aide pas la majorité des entreprises qui offrent des salaires supérieurs au salaire minimum. Photo : Donna Santos Studio

Brianna Solberg, directrice des affaires législatives de la FCEI pour les Prairies et le Nord du Canada, déclare qu’elle s’est rendu compte que bon nombre des entreprises ayant le plus besoin de ce soutien, comme celles du secteur de l’hôtellerie, employaient plus de 20 personnes. Elle espère que ce changement incitera davantage d’entreprises à s’inscrire.

De son côté, Jamie Moses, le porte-parole du Nouveau Parti démocratique du Manitoba (NPD) en matière de développement économique, demande au gouvernement de remanier le programme afin que le temps et les efforts consacrés aux démarches pour effectuer la demande d'aide soient récompensés comme il se doit.

Ce gouvernement, qui prétend être favorable aux petites entreprises, sait comment concevoir un programme qui les laisse tomber , mentionne-t-il.

Le salaire minimum du Manitoba passera à 14,15 $/h le 1er avril prochain.

Avec les informations de Ian Froese