Des milliers de litres de sauce pourrie empestent un village à Terre-Neuve

Abandonné il y a 20 ans, l’édifice abrite toujours plus de 100 bacs, chacun rempli de 12 000 litres d'un liquide noir, un mélange de capelan et de jus d’ananas qui ne cesse de fermenter.

Plusieurs cuves se sont effondrées au cours des années. Ces jours-ci, le plancher est couvert de cette sauce vietnamienne pourrie.

« [L’odeur], c’est dans tes hardes, c’est dans ta maison. [...] C’est comme si c'est dans toi. Ça reste là. » — Une citation de Muriel Whelan, résidente de St. Mary's, à Terre-Neuve

Depuis la fermeture de l'usine, il y a deux décennies, plusieurs bacs se sont effondrés. Un liquide épais, un mélange de capelan et de jus d'ananas, couvre maintenant le plancher du bâtiment. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

À l’heure actuelle, la sauce est gelée, mais selon l’Acadienne, l’odeur devient insupportable vers la fin de l’été, après des mois de dégel et de fermentation.

Ça fait pitié , soupire celle qui habite à quelques centaines de mètres de l’usine.

Muriel Whelan habite à St. Mary's depuis 1975. L'odeur de l'usine est insupportable, selon celle qui dit attendre une solution depuis déjà trop longtemps. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Sa voisine, Juliette Lee, n'utilise plus son barbecue et n’ouvre jamais ses fenêtres, l’été. Je me suis toujours dit que ce gaz-là est toxique , raconte la grand-maman, qui donne des masques N95 à ses petits enfants depuis bien avant la pandémie de COVID-19.

Des tests révèlent la létalité aiguë de l'effluent

Le propriétaire vietnamien de l’usine n’est plus à Terre-Neuve depuis deux décennies.

Si les 300 résidents de St Mary’s, un village dans l'est de l'île, redoutent depuis des années les impacts de l’effluent sur leur santé et sur l’environnement, les gouvernements provincial et fédéral ont décidé de ne pas le nettoyer.

En 2016, des tuyaux de drainage ont été bloqués quand il a été découvert qu'une quantité inconnue de sauce avait coulé dans la mer.

Aucun travaux n’a été entrepris depuis. Et ce, malgré des tests effectués par Environnement Canada, il y a six ans, qui ont révélé que l'effluent de l’usine est hautement toxique.

L'ancienne usine de sauce de poisson de St. Mary's, à Terre-Neuve, tombe en ruines. Elle a été abandonné par son propriétaire il y a deux décennies. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Des courriels obtenus par Radio-Canada/CBC montrent que des analystes du ministère fédéral de l'Environnement ont placé des poissons dans un échantillon de la sauce pourrie. Tous les poissons sont morts en quelques minutes seulement, selon les documents évoquant la létalité aiguë de l’effluent.

Pour votre information, vos poissons sont morts en 15 minutes. Il n’y avait que très peu d’oxygène , a écrit la toxicologue fédérale ayant analysé la sauce, en novembre 2016.

Steve Ryan, le maire de St. Mary’s, n’avait aucune idée que ces tests avaient été effectués. Il se sent tenu dans l’ignorance par Environnement Canada et déplore le manque de transparence envers les résidents.

Steve Ryan se tient devant l'ancienne usine. Il est maire de St. Mary's, une communauté de 300 résidents dans le sud de la péninsule d'Avalon, à Terre-Neuve. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Personne ne veut prendre la responsabilité , affirme Steve Ryan, en soulignant que l’érosion côtière fait en sorte que l’usine, dont le toit s’écroule, pourrait bientôt tomber dans la mer. Seulement un mètre ou deux sépare l’édifice de la plage.

Le produit s’échappe des bacs et bientôt, il pourra s’infiltrer dans les fondations. Regardez l’état du bâtiment, c’est lamentable, lance le maire de St. Mary's.

Juliette Lee rappelle qu’une école se trouve à environ 500 mètres de l’ancienne usine.

« Si ça peut tuer des poissons, imagine ce que ça fait aux gens qui habitent ici! » — Une citation de Juliette Lee

Qui financera le nettoyage?

Si le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a approuvé un plan de nettoyage en 2016, puis encore en août dernier, la province et Ottawa n’ont jamais annoncé de financement pour le nettoyage du site.

Les autorités sont seulement intervenues quand une compagnie privée a essayé de réutiliser certains des bacs de l’usine et a jeté plusieurs dizaines de milliers de litres de sauce.

La compagnie propriétaire de l’usine, Atlantic Seafood Sauce Co, a été dissoute en 2006 et Steve Ryan rappelle que sa municipalité n'a pas les moyens de payer le nettoyage de l’usine, ouverte au début des années 1990.

Juliette Lee habite à quelques centaines de mètres de l'ancienne usine. Elle croit que sa maison ne vaut plus rien en raison de l'odeur âcre. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Une porte-parole de la province indique qu’elle a déjà rejeté des demandes de financement de la municipalité parce qu'elles ne répondaient pas aux critères de la programmation offerte par le gouvernement.

Ottawa doit nettoyer le site , selon le député local

Le député fédéral dans Avalon, Ken McDonald, se dit au courant de la situation depuis 2016. Il dit qu’à l’époque, il avait demandé au ministère fédéral de l’Environnement de vérifier si l'effluent de l’usine abandonnée présentait des risques à la santé de la population locale.

« On m’avait dit qu’il n’y avait aucune raison de s’inquiéter. Je pense que quelqu’un a échoué dans son travail et a laissé les gens de St. Mary’s dans le pétrin. » — Une citation de Ken McDonald, député fédéral dans Avalon

En lisant les documents que Radio-Canada a reçu en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, Ken McDonald croit que le fédéral doit y aller et doit nettoyer le site .

Il promet des discussions à ce sujet avec le ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault.

Plusieurs bacs se sont effondrés. À l'heure actuelle, le plancher est couvert d'un mélange de capelan et de jus de capelan qui fermente depuis deux décennies. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Environnement Canada n'a pas répondu aux questions sur la non divulgation du résultat des analyses effectuées en 2016.

Dans une déclaration, la porte-parole Nicole Allen affirme qu'à l'époque, le ministère avait émis une directive en vertu de la Loi sur les pêches afin de mettre un terme au rejet de contaminants dans les eaux fréquentées par les poissons et effectué une inspection de suivi pour confirmer que l'ordre a été respecté .

Muriel Whelan dit attendre une solution depuis déjà trop longtemps. Elle soutient que sa maison ne vaut plus rien depuis l'abandon de l’usine et l'arrivée de l’odeur de la sauce pourrie.

On a 73 ans, où est-ce qu’on va aller? se demande-t-elle.

Le monde dit que ce n'est rien que deux familles [habitant à côté de l’usine]. Ce n’est pas rien que deux familles. On a des enfants, on a nos grandchildren qui nous rendent visite et qui nous disent, Mom pis Pop, comment vous faites pour rester ici? On n’a pas le choix!

