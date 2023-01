Muskrat Falls : la transmission suspendue à plusieurs reprises en décembre

Six problèmes différents ont perturbé la transmission de l’électricité de Muskrat Falls dans les six dernières semaines.

C’est le bilan peu enviable que confirme Hydro Terre-Neuve-et-Labrador. Son nouveau réseau de transmission entre le Labrador et Terre-Neuve a dû être mis hors service à plusieurs reprises afin d’effectuer les réparations.

Entre le 2 décembre et le 2 janvier, trois ridoirs, deux câbles de garde à fibres optiques et une électrode de terre ont été endommagés. Ces dispositifs permettent de protéger les pylônes électriques et de transmettre l’énergie de Muskrat Falls vers l’île de Terre-Neuve.

Les lignes de transmission (appelées Labrador Island Link ou LIL en anglais) ont été mises hors service à différents moments en décembre afin de permettre les réparations, selon Hydro. Entre le 27 et le 31 décembre, et depuis le 3 janvier, le LIL n'a fonctionné que pendant la nuit, transmettant seulement 300 MW d’énergie aux consommateurs de Terre-Neuve et de la Nouvelle-Écosse.

Des semaines de réparations

Hydro ignore la cause des incidents, mais affirme qu’une enquête est en cours. Dans un cas, près de Hampden, dans le nord de Terre-Neuve, un ridoir a été endommagé et un fil est tombé par terre. Dans un autre cas, le sommet d’un des pylônes électriques, dans le sud du Labrador, a été déformé.

Dans tous les cas, les réparations ont pris au moins une semaine en raison de la météo et de l'emplacement des pylônes. Une électrode de la mise à terre, brisée le 2 janvier dans le centre du Labrador, n'a pas encore été réparée, mais devrait l’être cette semaine, selon Hydro.

Dans le cas des trois ridoirs endommagés, les trois tours se trouvaient dans des régions éloignées, ce qui a nécessité des efforts considérables de déneigement avant que les travaux de réparation puissent commencer , indique la porte-parole d’Hydro, Jill Pitcher.

Un rapport  (Nouvelle fenêtre) soumis à la Régie des services publics, le mois dernier, a indiqué qu'en début décembre, Hydro a dû déneiger 72 km de route d'accès avant même de réparer un ridoir brisé.

Le mauvais temps a été un défi pour les équipes dans ces régions, ajoute Mme Pitcher.

Aucun impact sur les consommateurs terre-neuviens

Hydro se veut rassurante. Pour le moment, elle ne dépend pas de l’énergie de Muskrat Falls pour alimenter les consommateurs en électricité.

Par conséquent, ces problèmes n'ont pas affecté la capacité d'Hydro à fournir aux clients de l'île un service fiable cet hiver , écrit Mme Pitcher.

Après une décennie de travaux, Hydro a récemment remis en doute la fiabilité à long terme de son nouveau réseau, qui n’a pas encore fonctionné à plein régime. Un test en novembre s'est soldé en échec, plongeant 60 000 clients dans le noir.

Hydro propose maintenant de prolonger la vie d’une centrale au mazout et d’ajouter un autre générateur au barrage hydroélectrique de Bay D’Espoir pour répondre aux besoins en électricité de la province.

La facture du fiasco de Muskrat Falls s’élève à plus de 13 milliards de dollars à l’heure actuelle. Quand la province a approuvé le projet, en 2012, il devait coûter 7,4 milliards. Les travaux devaient être achevés en 2017.