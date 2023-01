Air Canada égare l’équipement des skieurs de l’Outaouais attendus aux mondiaux

Les athlètes des clubs Chelsea Nordiq et Nakkertok, ainsi que leur entraîneur, Maurice Samm, sont arrivés à Vancouver samedi dernier. Leur vol de correspondance vers Prince George, où les qualifications ont lieu, a cependant été reporté au lendemain.

Dès leur arrivée à Prince George dimanche, ils ont réalisé qu’une quarantaine de paires de skis étaient restées à Vancouver.

C’est frustrant. J’ai cinq athlètes qui veulent participer aux qualifications des championnats mondiaux juniors cette année.[...] Et nous n'avons pas de skis , a déploré Maurice Samm.

L’équipement manquant est finalement arrivé mardi après-midi, quelques heures seulement avant le début des qualifications, prévues le mercredi.

Une situation qui désavantage les athlètes selon M. Samm. Habituellement [les athlètes] arrivent quelques jours à l’avance afin de tester leurs skis et choisir lesquels ils utiliseront pendant les compétitions. Des choix qui peuvent s'avérer déterminants, a martelé M. Samm.

À ce niveau de compétition, ça se joue en secondes. Quelques secondes par-ci, quelques secondes par-là, ça fait une grande différence , explique-t-il.

La skieuse ontarienne de 18 ans, Clara Hegan, et la Québécoise de 17 ans, Tory Audet, font partie des athlètes qui ont le plus de chances de se qualifier pour les championnats mondiaux. Or, les deux ont perdu 19 paires de skis, huit paires de bâtons, des chaussures de ski et une partie de leurs bagages.

Tory et moi, nous nous sommes entraînées toute l'année. C'est l'une de nos courses les plus importantes , a lancé Clara Hegan. C'est un peu stressant de savoir que ce sera peut-être pour cette raison que nous ne serons pas en mesure de nous qualifier.

Même si les deux skieuses devraient techniquement participer aux compétitions de niveau M18, elles se mesureront à des athlètes plus vieux de niveau M20.

L'année dernière, j'ai participé aux championnats du monde juniors et j'espère le faire à nouveau, donc ce serait dommage si je ne pouvais pas participer , a déclaré Tory Audet, qui a fini 34e au classement général en 2022.

Un problème courant

Les athlètes des clubs Chelsea Nordiq et Nakkertok reconnaissent que la perte d’équipements est une situation courante dans le monde du ski.

Nous avions planifié nos vols en tenant compte de cette possibilité , a ajouté Mme Hegan.

Les skieurs déplorent, cependant, avoir dû attendre aussi longtemps avant de retrouver leurs matériels.

Ces jeunes s'entraînent depuis des années. Il y a beaucoup de temps, d'énergie et d'argent qui ont été consacrés à la préparation de ces compétitions , a surenchéri M. Samm. Nous sommes ici pour donner le meilleur de nous-mêmes , a-t-il ajouté.

Les qualifications pour les championnats du monde juniors de ski nordique commencent mercredi en Colombie-Britannique. Les athlètes canadiens qui se qualifieront se rendront à Whistler la semaine prochaine.