La N.-É. dépense 8 M$ pour fournir des logements aux travailleurs de la santé

Le ministre des Affaires municipales et du Logement, John Lohr dit que les projets vont fournir des logements de transition aux travailleurs de la santé de la province jusqu'à ce que des solutions plus permanentes soient disponibles.

Les communautés de toute la province ont du mal à recruter et à retenir des professionnels de la santé à cause du nombre limité de logements et il espère que les logements modulaires pourront combler cette lacune.

Nous avons besoin d'eux partout dans la province, et lorsqu'ils arrivent dans certaines communautés, ils ont simplement de la difficulté à trouver un endroit où vivre. Nous avons entendu cela à maintes reprises , explique le ministre.

Fixer des priorités

L'organisme Housing Trust of Nova Scotia travaillera avec les municipalités pour identifier des terrains dans les communautés qui manquent le plus de logements.

John Lohr précise que ces logements ne seront pas réservés aux travailleurs de la santé qui viennent de l'extérieur de la province.

Le ministère dit que les unités modulaires seront livrées dès que possible une fois que la province aura sélectionné un fournisseur. On ne sait pas combien seront construites.

Début de construction prévue cet automne

L'une des raisons pour lesquelles nous voulons des habitations modulaires est que nous savons que cela réduit vraiment le temps de construction, mais même les logements modulaires prennent du temps , admet le ministre.

Il est conscient que les demandes de permis, l'identification des terrains et la sélection d'un fournisseur prendront du temps, mais il espère voir la construction commencer d'ici la fin de l’été 2023.

Recruter plus de professionnels de la santé est l'une des six solutions du plan d'Action pour la santé annoncé par la province pour améliorer les soins de santé.