Dernier blitz de préparation pour le GP3R pour ses courses hivernales

On a encore une grosse corvée de pelletage à faire devant la tente où on va faire les garages pour laisser rentrer ces spectaculaires mécaniques électriques, confie le directeur-général du GP3R , Dominic Fugère.

Il avoue que beaucoup de travail reste encore à faire afin d'être prêt pour l'événement qui se déroulera les 20 et 21 janvier. L'événement débutera vendredi après-midi sur un circuit de neige et de glace à l'Hippodrome 3R.

Une trentaine de pilotes prendront le départ des courses ce week-end sur la piste glacée. Les véhicules seront munis de pneus à clous pour mordre dans la glace. Des voitures en provenance des États-Unis et de l'Europe doivent arriver aujourd'hui.

Le pilote de Saint-Léonard d'Aston Marc-Antoine Camirand sera de la partie lors de ce premier événement hivernal du Grand Prix de Trois-Rivières. Il sera au volant d’un véhicule BMW.

Dominic Fugère estime que le défi est stimulant pour son équipe puisque tout est à développer.