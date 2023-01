Fermeture de la presque totalité des boutiques Bizou

Selon un document de procédure interne, dont Radio-Canada a obtenu copie, 45 succursales ont été avisées lundi de leur fermeture.

L’entreprise affiche sur son site web 51 succursales Bizou au Québec et une au Nouveau-Brunswick. Cette dernière a aussi fermé ses portes au cours des derniers jours, selon le centre commercial de Dieppe.

La nouvelle a eu l’effet d’une bombe parmi les équipes. Plusieurs employées affirment qu’elles ne s’y attendaient pas du tout.

« Avant la période des Fêtes, je voyais de moins en moins de stock rentrer. On nous a même demandé de sortir les bijoux. Je trouvais ça bizarre. Les clients nous demandaient pourquoi il n’y avait plus de produits. On ne savait pas quoi leur répondre. L’entreprise nous garantissait pourtant qu’on allait recevoir de nouveaux produits en 2023. » — Une citation de Employée d'une boutique Bizou qui a demandé l'anonymat en raison de la demande de l'entreprise de ne pas répondre aux questions de gens à l'externe

C’est en rentrant au travail lundi matin que des employés disent avoir appris la nouvelle, par courriel.

La direction générale de Bizou International indique « Vous aurez jusqu’à 17 h 00 aujourd’hui pour transférer la totalité des marchandises de votre succursale vers le centre de distribution ».

Dans le même courriel, l'entreprise explique sommairement la décision de fermer boutique par le contexte économique lié à la pandémie .

« L'ensemble des personnes travaillant dans le réseau reçoivent ce courriel au même moment. », écrit-on dans le communiqué.

Plusieurs employés, dont ceux travaillant au siège social de l’entreprise beauceronne, affirmaient ne pas avoir plus d’informations mercredi. L'entreprise a toutefois promis de leur redonner des nouvelles.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Courriel envoyé par Joey Lacrecque, vice-président aux opérations et co-directeur général de Bizou. Photo : Courtoisie

Des employés étonnés par le modus operandi de Bizou

Sur Facebook, plusieurs employés regrettent la façon dont s’est terminée leur expérience chez Bizou.

« Ça aurait été le fun avoir un avis », écrit Véronic Gelderblom.

« Je trouve ça honnêtement très triste pour mes employés. On se retrouve tous sans emploi du jour au lendemain », publie Joany Beaudin.

Pourtant, j'ai toujours eu de bons contacts avec les superviseurs , affirme l'employée anonyme.

Nos demandes d'entrevue à la direction générale de Bizou sont restées lettre morte depuis mardi.

Une entreprise déjà en difficultés

Il y a 2 ans, l'entreprise s'était placée à l'abri de ses créanciers à qui elle devait presque 10 millions de dollars. Elle avait fermé plusieurs magasins dans les centres commerciaux, mais une cinquantaine de boutiques étaient toujours ouvertes.

Selon le Registraire des entreprises du Québec, Bizou International embauchait de 250 à 499 employés.



Visité mercredi matin, le centre de distribution de l'entreprise, fondée en 1982 à Sainte-Marie, ne comptait qu'une quinzaine d'employés.

Malgré la fermeture des boutiques, le site Internet de l'entreprise est toujours en fonction.

Une perte pour Sainte-Marie

Bien que la nouvelle désole le maire de Sainte-Marie, Gaétan Vachon, la fermeture des boutiques ne l'étonne pas complètement.

« On savait que depuis deux ans, ils travaillent fort sur la restructuration de l'entreprise. C'était vraiment une belle entreprise. On était fier. C'est dommage. Ils sont victimes de la montée de l'achat en ligne et de la pandémie. »

Gaétan Vachon appréhende d'ailleurs les prochains mois avec inquiétudes. Il espère que d'autres entreprises ne connaîtront pas la même situation que Bizou, car la perte d'emplois au siège social de l'entreprise à Sainte-Marie, a un impact économique pour la municipalité.

Avec la collaboration de Colin Côté-Paulette et Marie Maude Pontbriand