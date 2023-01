Sainte-Luce : la mairesse défend l’efficacité de la recharge de plage

La mairesse de Sainte-Luce, Micheline Barriault, soutient que la recharge effectuée l'automne dernier sur la plage de l'anse aux Coques a protégé les infrastructures municipales lors de la tempête du 23 et 24 décembre.

En ouvrant la séance du conseil municipal, lundi, la mairesse a voulu rassurer les citoyens après que plusieurs d'entre eux eurent manifesté leurs inquiétudes quant à l'efficacité de la recharge de plage.

On a eu de gros vents avec des marées importantes , a indiqué la mairesse. On a eu beaucoup de questions par rapport à la recharge de plage qui avait été faite en octobre. Il y en a une bonne partie qui est partie avec la marée , a-t-elle affirmé.

Même si la marée a grugé la plage, la mairesse a ajouté que les quelque 13 000 tonnes de cailloux et de sable qui y ont été déversées en octobre 2022 ont permis d'épargner les infrastructures qui sont à proximité. Ces travaux avaient coûté environ 700 000 $.

« Le but [...] de cette recharge-là, c'était vraiment une recharge de protection des infrastructures municipales. Protéger la route, protéger la promenade, c'est vraiment ce qu'elle a fait. » — Une citation de Micheline Barriault, mairesse de Sainte-Luce

S'il n'y avait pas eu cette recharge-là, c'est clair qu'il y aurait eu des bris majeurs , a-t-elle ajouté.

Des travaux à recommencer?

La mairesse estime que même si une portion de la recharge est partie pendant la tempête, ce qu'il en reste sera suffisant pour continuer à protéger les infrastructures d'ici à ce que la deuxième phase des travaux de recharge soit faite, en 2024 ou 2025.

Cette recharge-là va être beaucoup plus haute et plus large, donc même s'il y a de grandes marées, la mer n'arrivera jamais sur le dessus de la recharge , dit-elle.

La première phase des travaux de recharge de la plage de Sainte-Luce a été faite en octobre 2022. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

L'ensemble des travaux afin de protéger la plage et les infrastructures de Sainte-Luce est évalué à 12 millions de dollars, dont la majeure partie est assumée par le ministère de la Sécurité publique. La Municipalité paiera pour sa part 692 000 $ sur l'ensemble de la facture.

Le projet pourrait cependant être soumis au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE). Le BAPE indique toutefois ne pas avoir reçu pour l'instant d'avis du ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs dans le but de lancer des audiences.

En attendant, une autre recharge de sable sera faite au printemps afin que la plage soit agréable pour ses utilisateurs l'été prochain. La Municipalité est également en voie d'ouvrir une nouvelle rue afin de déménager certaines des maisons qui ont été achetées dans le cadre de la mise aux enchères lancée en février dernier.