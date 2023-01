Le Canada donne 200 véhicules blindés supplémentaires à l’Ukraine

Il s’agit de véhicules blindés de transport de troupes (VBTT) Senator, qui ont été achetés à l’entreprise canadienne Roshel, située à Mississauga, en Ontario. Cette aide, évaluée à 90 millions de dollars, fait partie de l’aide additionnelle à l’Ukraine de 500 millions de dollars annoncée en novembre 2022 par le premier ministre Justin Trudeau.

Dans un communiqué, la ministre Anita Anand précise que ces blindés répondent à un besoin précis exprimé par l’Ukraine.

La souveraineté de l’Ukraine est importante pour le monde entier , a justifié la ministre Anand en conférence de presse à Kiev. L'aide au transport constitue le troisième volet d'aide à l'Ukraine, a-t-elle précisé, en évoquant aussi la formation des troupes et l'envoi d'équipement militaire.

Les Forces armées canadiennes soutiennent que les VBTT Senator sont des véhicules opérationnels de sécurité faciles à manœuvrer et à adapter.

La ministre de la Défense Anita Anand a visité le centre-ville de Kiev, en Ukraine. Le Canada a annoncé qu'il donnera 200 véhicules blindés à l'Ukraine. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Ces véhicules sont dotés des meilleures technologies de pointe, et on peut aisément y monter des armes. Les VBTT permettent de transporter du personnel et de l’équipement de façon sécuritaire et d’effectuer des évacuations médicales. Le blindage des véhicules contribuera à protéger les troupes lorsqu’elles ne seront pas en mesure d’éviter un danger , explique-t-on.

Bataille pour des chars Leopard-2

Au cours des derniers jours, on a appris que le président ukrainien Volodymyr Zelensky faisait pression sur le Canada pour qu’on lui envoie quelques-uns de ses 82 chars d’assaut Leopard-2, fabriqués en Allemagne. Mais il y a un os : l’Allemagne ne permet pas aux pays qui lui ont acheté ces équipements de les exporter à leur tour dans un pays tiers.

La ministre de la Défense Anita Anand est à Kiev pour annoncer que le Canada donne 200 véhicules blindés à l'Ukraine. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Interpellée sur la position du Canada quant à la livraison des chars Leopard-2 à l'Ukraine, Mme Anand a refusé de communiquer davantage d'informations à ce sujet, rétorquant être en contact étroit avec ses homologues des pays alliés.

Le ministre ukrainien Oleksii Reznikov a indiqué avoir obtenu l'aval récent de la Pologne et de la Finlande qui se sont déclarées prêtes à nous livrer des chars Léopard dans le cadre de la coalition avec d'autres états qui possèdent ces chars .

« Pour nous, il est très important de continuer notre opération de contre-offensive pour la libération des territoires temporairement occupés. » — Une citation de Oleksii Reznikov, ministre de la Défense de l'Ukraine

M. Reznikov a également évoqué des échanges prometteurs avec Christine Lambrecht, ex-ministre allemande de la Défense ayant démissionné lundi. Elle m'a dit qu'ils vont considérer la possibilité de donner à l'Ukraine des chars Léopard et des chars allemands , a partagé M. Reznikov.

Mme Anand soutient que cette annonce du Canada réaffirme la solidarité indéfectible du Canada avec l’Ukraine .

Les discussions se poursuivent

Les deux ministres de la Défense ont fait le point sur l’état d’avancement de l’opération UNIFIER, une mission d’instruction du Canada qui permet de former des Ukrainiens aux rudiments du combat au Royaume-Uni et en Pologne.

Environ 230 membres des Forces armées canadiennes sont actuellement déployés dans le cadre de cette opération, qui a permis de former plus de 35 000 membres des forces de sécurité de l’Ukraine depuis son lancement en 2015.

En outre, les ministres ont parlé de leur participation prochaine à la réunion du Groupe consultatif sur la défense de l’Ukraine qui doit avoir lieu le 20 janvier à la base aérienne de Ramstein, en Allemagne. Les ministres ont convenu de l’importance du Groupe, qui permet aux partenaires de l’Ukraine d’entendre directement les représentants du pays parler des besoins les plus urgents en matière de défense, tout en entamant une planification stratégique à long terme. Les deux ministres ont décidé de maintenir leurs discussions bilatérales fréquentes, indique le communiqué.

Depuis le début de 2022, le Canada a versé plus de 5 milliards de dollars pour soutenir directement l’Ukraine, notamment sous forme d’aide financière, militaire et humanitaire.

Le 10 janvier, le Canada annonçait qu’il achèterait des États-Unis un système national de missiles surface-air perfectionné (NASAMS) qu’il offrira à l’Ukraine. La valeur de ce système est évaluée à 406 millions de dollars et fait également partie de l’aide supplémentaire que le gouvernement de Justin Trudeau avait annoncée en novembre dernier.

Ce système aidera l’Ukraine dans le cadre de ses efforts visant à protéger les centres urbains, les infrastructures essentielles et les cibles militaires, indique la Défense nationale.