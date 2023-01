Le marché immobilier de Trois-Rivières continue de se démarquer

C'est ici que le ralentissement se fait le moins sentir parmi les grandes villes de la province. Et autre preuve de son attrait. La ville occupe une place de choix dans un palmarès de la compagnie de location U-Haul.

Le charme de la Mauricie continue d'opérer malgré le ralentissement immobilier. Selon les chiffres compilés par la plateforme Centris, la grande région de Trois-Rivières a enregistré une baisse de 8 % des transactions immobilières en 2022 comparé à 2021.

Une baisse plus faible

Il s'agit de la plus faible diminution parmi les centres urbains du Québec. À titre d'exemple, la baisse a été de 22 % dans la RMR de Montréal et de 17 % dans celle de Sherbrooke. Dans un contexte d'inflation et de hausse des taux, le marché trifluvien est encore prisé par les Montréalais souligne Charles Brant, directeur analyse de marché à l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec.

Le solde migratoire net est positif pour la Mauricie. C'est une région qui attire du monde, des gens de Montréal et aussi des agglomérations adjacentes à Montréal comme Joliette ou Saint-Hyacinthe où le prix est beaucoup plus élevé.

Cette popularité se voit aussi dans les statistiques de la compagnie de location U-Haul. Trois-Rivières figure au deuxième rang canadien du palmarès des endroits où les arrivées de camions (53,3 %) ont dépassé les départs (46,7 %) en 2022.

Pas de correction en vue

Si le marché trifluvien est encore abordable par rapport à la moyenne provinciale, la hausse a été marquée dans la dernière année. Le prix médian est passé à 287 500 $, une augmentation de 31 %. Charles Brant n'entrevoit pas de correction à Trois-Rivières comme c'est le cas à Montréal.

Le marché est encore abordable quand on prend en considération les fondements économiques et que l'économie va bien ici. Il y a eu une bon rattrapage, et s'il y a du mouvement ça serait minime.

Afin d'attirer des travailleurs de l'extérieur, la Ville de Trois-Rivières et IDE Trois-Rivières multiplient les offensives marketing dans la grande région de Montréal afin de convaincre des Montréalais de venir s'établir et travailler ici. Et ça semble fonctionner. En 2022, le site web travailleratroisrivieres.com  (Nouvelle fenêtre) a reçu plus de 150 000 visites uniques.