Incendie en cours à Val-d’Or : une personne manquerait à l’appel

Le bâtiment de 5 logements a été la proie des flammes vers 1 h 30 dans la nuit de mardi à mercredi sur la rue Plessis, à Val-d'Or.

Cinq sinistrés de cet incendie ont été pris en charge par la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge leur vient en aide en fournissant de l'hébergement dans un hôtel et des vêtements pour une période de 72 heures.

On a une dame qui a été incommodée par la fumée et conduite au centre hospitalier. Par contre, on ne craindrait pas pour sa vie , indique la sergente Béatrice Dorsainville, porte-parole pour la Sûreté du Québec.

L’incendie majeur aurait été maîtrisé peu avant 6 heures. Une enquête est en cours.

Plus de détails à venir.