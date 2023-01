Tim Houston organise un sommet pour tenter d’aider le système de santé surchargé

Les événements de la semaine dernière ont créé un nouveau sentiment d'urgence , a admis Tim Houston. Il fait référence au décès d'Allison Holthoff et de Charlene Snow, deux femmes mortes fin décembre alors qu'elles attendaient des soins. Leurs familles ont fait une sortie publique la semaine dernière pour dénoncer les failles du système de santé de la province.

Le premier ministre dit que cette rencontre était l’occasion de réunir toutes les personnes qui ont un impact sur la gestion des soins de santé dans la province dans une seule pièce afin que nous puissions tous parler du même sentiment d'urgence .

Tim Houston n’avait qu’un message pour eux : Faites ce qu'il faut pour régler le problème .

Le premier ministre a aussi parlé des obstacles auxquels les travailleurs de la santé sont confrontés et de la manière de les éliminer.

À son avis, deux ou trois actions pourraient être prises immédiatement pour améliorer les soins de santé et il prévoit une annonce à ce sujet mercredi.

Élargir le champ de pratique

Le premier ministre a aussi discuté de l’importance d’élargir les tâches de chacun des professionnels de la santé.

S'assurer qu'un pharmacien peut faire tout ce pour quoi il est formé, s'assurer qu'un physiothérapeute peut faire tout ce pour quoi il est formé et qu'une infirmière peut faire tout ce pour quoi elle est formée , a-t-il précisé.

La présidente du syndicat des infirmiers et infirmières de la Nouvelle-Écosse, Janet Hazelton, était aussi de la rencontre et elle a rapporté que tous ceux qui ont assisté au sommet sont prêts à faire ce qu'il faut pour régler les problèmes du système de santé de la province.

Et nous devons ça aux Néo-Écossais, les gens ont droit de s'attendre à recevoir de bons soins lorsqu'ils entrent dans notre système de santé , a-t-elle dit.

Janet Hazelton a ajouté qu'il fallait respecter les travailleurs de la santé.

Des quarts de 24 heures, ce n'est pas respectueux , a-t-elle expliqué. Si l’on me demande ou qu'on me force à faire un quart de 24 heures, ce n'est pas me montrer du respect. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour arrêter ça ?

Hugh Gillis, le premier vice-président du Syndicat des employés du gouvernement de la Nouvelle-Écosse ( NSGEU ), a déclaré qu'il pensait que la réunion avait été productive.

Le NSGEU représente les infirmières à l'Infirmerie d'Halifax et j’ai soulevé certaines de leurs préoccupations avec le premier ministre et d'autres personnes autour de la table , a dit Hugh Gillis.

Gouvernement réactif

La chef du NPD de la Nouvelle-Écosse, Claudia Chender, a déclaré que les problèmes avec le service des urgences sont à son avis un symptôme de problèmes qui existent dans le système de santé depuis des années .

Je trouve ça trompeur d’avoir soudainement ce sommet et cette annonce alors que nous sommes au courant des problèmes , a déclaré la députée.

Claudia Chender est quand même heureuse que l'accent soit mis sur la rétention des employés, car nous perdons des infirmières pour de nombreuses raisons et nous ne pouvons pas nous permettre d'en perdre une seule .

Le porte-parole libéral en matière de santé en Nouvelle-Écosse, Brendan Maguire, a qualifié le gouvernement de Houston d’être réactif au lieu d’être proactif en matière de soins de santé.

Ils se tiennent ici devant les médias sans réponse, sans solution. Je veux juste des réponses , a-t-il dit.

Il aurait aimé que le gouvernement arrive à la table avec au moins l’ébauche d’un plan.

