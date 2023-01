Le Haut-Madawaska lance une opération séduction pour recruter des médecins

La vidéo met l’accent sur les attraits de la région, la qualité de vie de ses résidents et les possibilités de carrière dans le domaine médical. Elle présente des témoignages de plusieurs intervenants.

L’établissement reçoit des patients sept jours sur sept depuis 2018, mais il manque de personnel médical.

C'est un problème d'attirer des médecins pour venir s'installer au Nouveau-Brunswick, mais c'est encore plus un problème d'attirer des gens de venir s'installer dans des régions rurales , explique le maire de la ville de Haut-Madawaska, Jean-Pierre Ouellet.

Il est particulièrement difficile d'attirer des médecins en milieu rural, explique le maire de la ville de Haut-Madawaska, Jean-Pierre Ouellet.

Des médecins du Réseau de santé Vitalité, des députés provinciaux et des résidents du Haut-Madawaska ont assisté au lancement de la vidéo promotionnelle, mardi.

Nous avons deux médecins en pratique privée qui [travaillent] dans le centre de santé. Nous avons une infirmière praticienne avec tout le personnel de soutien. Mais c'est certain que ça nous prendrait au moins deux autres médecins , estime le président du comité consultatif du Centre de santé communautaire, Jacques Levasseur.

Certains médecins ont déjà visité la région, mais sans s'y installer.

Des efforts conjoints de recrutement

Le Centre de santé communautaire et Vitalité collaborent en matière d’efforts de recrutement.

On regarde auprès du gouvernement pour nous aider de ce côté-là, à former des genres de groupes d'intervention de soins de santé primaire qui comprennent des infirmières, des infirmières praticiennes, des médecins , souligne le directeur médical de Vitalité, Denis Pelletier.

Le Dr Denis Pelletier est directeur médical au Réseau de santé Vitalité.

Selon le Dr Pelletier, cette initiative serait une bonne solution pour diminuer l'achalandage dans les urgences.

Si on n’a pas accès à des services en communauté, à ce moment-là on s'en va vers d'autres endroits parce qu'à un moment donné, ça prend des soins. Puis on voit beaucoup l'achalandage à l'urgence qui vient souvent des gens qui n'ont pas accès à d'autres services que ça , explique Denis Pelletier.

Selon lui, il reste 11 postes de médecins de famille à pourvoir dans la région.

